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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti

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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 21 milyon 827 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 773 bin 95 kişi öldü.

Vaka sayısı 21 milyon 827 bin 459’a çıkarken, virüs saptanan 14 milyon 564 bin 827 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 489 bin 537 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD’de 5 milyon 566 bin 632 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 173 bin 128 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD’ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

“Brezilya (3 milyon 340 bin 197), Hindistan (2 milyon 647 bin 663), Rusya (922 bin 853), Güney Afrika (587 bin 345), Peru (535 bin 946), Meksika (522 bin 162), Kolombiya (468 bin 332), Şili (385 bin 946), İspanya (358 bin 843), İran (343 bin 203), İngiltere (318 bin 484), Suudi Arabistan (298 bin 542), Arjantin (294 bin 569), Pakistan (289 bin 215), Bangladeş (276 bin 549), İtalya (253 bin 915), Türkiye (249 bin 309), Almanya (224 bin 997), Fransa (218 bin 536), Irak (176 bin 931), Filipinler (161 bin 253), Endonezya (139 bin 549), Kanada (122 bin 87), Katar (115 bin 80), Kazakistan (103 bin 33), Ekvador (101 bin 542) ve Bolivya (100 bin 344).”

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

“Brezilya (107 bin 879), Meksika (56 bin 757), Hindistan (51 bin 45), İngiltere (41 bin 366), İtalya (35 bin 396), Fransa (30 bin 410), İspanya (28 bin 617), Peru (26 bin 281), İran (19 bin 639), Rusya (15 bin 685), Kolombiya (15 bin 97), Güney Afrika (11 bin 839), Şili (10 bin 452), Belçika (9 bin 939), Almanya (9 bin 290), Kanada (9 bin 26), Pakistan (6 bin 175), Hollanda (6 bin 172), Endonezya (6 bin 150), Ekvador (6 bin 70), Türkiye (5 bin 974), Irak (5 bin 860), İsveç (5 bin 783), Arjantin (5 bin 703) ve Mısır (5 bin 160).”

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