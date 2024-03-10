“Dünya Kadınlar Günü Sergisi”, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik tarafından açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “Dünya Kadınlar Günü Sergisi”, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik tarafından, günün anlamına uygun rekor bir katılımla açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılışı yapılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, 15 Nisan’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Dünya Kadınlar Günü onuruna düzenlediği “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi”, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının imzasını taşıyan karma sergi; resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraylardan oluşan 50 eseri sanatseverlerle buluşturdu.

15 Nisan’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak serginin açılış töreninde, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.

Narin Ferdi Şefik: “Onurlu, dürüst, çalışkan ve güvenilir bir birey olmak; cinsiyetin ötesinde bir değer taşıyor.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi”nin açılışında konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ilk kez bir sergi açılışında yer aldığını söyleyerek böyle anlamlı bir serginin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. “8 Mart sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumda hakları henüz tanınmamış veya kabul edilmemiş, zor koşullarda yaşayan kadınları hatırlamak ve onlara destek olma günüdür” ifadelerini kullanan Narin Ferdi Şefik, bazı meslek gruplarında hala cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını belirterek “Hukuk alanında çalışan bir birey olarak, meslek grubumda cinsiyet ayrımcılığı olmadığını gururla söyleyebilirim” dedi.

Başarı için cinsiyetin değil, kişiliğin önemli olduğuna inandığını belirten Narin Ferdi Şefik, “Onurlu, dürüst, çalışkan ve güvenilir bir birey olmak; cinsiyetin ötesinde bir değer taşımaktadır” dedi. Narin Ferdi Şefik, “Sanatın ruhu beslediğini düşünüyorum. Her sanat dalı, insanı günlük dert ve sorunlardan uzaklaştırarak huzur veriyor. Bu sergiyi gezerken, tüm düşüncelerden uzaklaşarak sadece bu sanat şöleninin tadını çıkarmanızı dilerim” dedi.

Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu: “Yakın Doğu Üniversitesi’nde 20 dekanlığın 10’unu kadınlar yönetiyor. Akademik personelimizin yüzde 62’sini de kadınlar oluşturuyor. Yakın Doğu Oluşumu genelinde ise kadın çalışma oranı yüzde 65’e ulaşıyor.”

“Dünya Kadınlar Günü’nü sanatın yaratıcı gücü ile onurlandırmak ve kutlamak için bir araya geldiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergimizin açılışına hoşgeldiniz” ifadeleriyle konuşmasına başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu sergi öncesinde düzenlenen “Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumuna da değindi.

Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, Yakın Doğu Oluşumu’nun temel ilkesidir” ifadelerini kullanarak “Bu ilke, kadınların ve erkeklerin eğitim, iş, siyaset, aile ve diğer sosyal alanlarda eşit temsil edilmesini ve fırsat eşitliğini içerir. Yakın Doğu Üniversitesi’nde 20 dekanlığın 10’unu kadınlar yönetiyor. Akademik personelimizin yüzde 62’sini de kadınlar oluşturuyor. Yakın Doğu Oluşumu genelinde ise kadın çalışma oranı yüzde 65’e ulaşıyor” dedi.

Yakın Doğu Oluşumu’nda bireylerin cinsiyetlerinden bağımsız olarak yetenekleriyle değerlendirildiği bir anlayış benimsendiğini belirten Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Açılışını yaptığımız sergide belirgin bir kadın sanatçı ağırlığının olması, sanat alanında yeteneklere dayalı eşitlik ilkesinin başarıyla uygulandığını gösterir. İnsanların cinsiyetlerine göre değil, yeteneklerine göre değerlendirildiği bu kurumların sayısının artması, toplumsal dönüşümde önemli bir etki yaratacaktır” dedi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Bu sergi, gündelik yaşamın karmaşasında bile mucizeler yaratan kadın sanatçılarımızı kutlamak adına bir araya getiriyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, konuşmasına geçmişten günümüze kadınların; sanatın yaratıcıları, öncüleri, destekçileri, sanat tarihçileri ve eleştirmenleri olarak önemli bir rol oynadığını vurgulayarak başladı.

Kadınların bu başarılarının, cinsiyetçi önyargılar nedeniyle kolay elde edilmediğini belirten Prof. Dr. Erdal Aygenç, kadınların tüm bu zorluklara rağmen mücadele ettiğini ve kısıtlamalara karşı direndiğinin altını çizerek, “Cinsiyetçi önyargılar nedeniyle kadınlar sanat alanında kabul görebilmek için çok uzun yıllar pek çok zorlukla mücadele etmek zorunda kalmışlar; uygulanan kısıtlamaların zincirlerini kırabilmek için mücadele etmişler, ‘ikinci derece sanatçı’ olduklarına inanan ve savunan güruha rağmen kendi özgür ve özgün hikayelerini yazmayı başarmışlardır” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç “Özellikle 1960’lı yılların başlarında yüksek bir ivme kazanan kadın hareketleri sayesinde sanat okullarında okuyan ve öğreten kadın sayısında bir patlama yaşanmış; hayatın her alanında eşitliği savunan kadınların müze ve galerilerde temsil edilmeleri görünür hale gelmiş ve erkekler tarafından yönlendirilen sosyal yapının tüm dünyada değişmesinin yolları açılmıştır. Böylece kadınlar kimlik, cinsellik, siyaset ve tarihe dikkat çekerek sanat tartışmalarının özneleri konumuna gelebilmişlerdir” dedi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sırasındaki konuşmalarından alıntı yaparak, “Daha emin ve daha doğru bir yol izlemenin yolu, Büyük Türk kadınını çalışmalarımıza ortak kılmaktır” ifadesini paylaştı. Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında, bilim ve sanat alanlarında kadınlarla eşit koşullarda iş birliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Tüm katılımcı sanatçıları, özellikle bunca gündelik yaşam keşmekeşi içerisinde mucizeler yaratan kadın sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulduğu bir dünyada yeni sergilerde buluşmak arzusu ile iyi seyirler diliyorum” dedi.