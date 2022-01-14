Dünyada ‘Ağrı Kesici’ Satışları Tavan Yaptı: Bazı Ülkelerde Stoklar Tükendi

Tüm dünyada corona virüsün Omicron varyantı nedeniyle vaka sayıları rekor tazelerken, bazı ilaçlara olan yoğun ilgi de stokların tükenmesine neden oluyor.

Özellikle corona virüsüne karşı parasetamol satışlarındaki artış sonucu birçok eczanede stoklar tükendi.

İngiltere’de bugün yayınlanan resmi veriler, eczanelerin üçte birinde sınırlı sayıda ağrı kesici stoğu olduğunu veya hiç olmadığını ortaya koydu.

STOKLARI EN ÇABUK TÜKENEN ÜRÜNLERİ AÇIKLADILAR

Hükümet verilerine göre, Covid hastalarının yaklaşık üçte ikisi, en yaygın olanı burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı olmak üzere bazı semptomlar bildiriyor.

Öte yandan yine hükümet verilerine göre, Covid-19 nedeniyle ülkede bazı ürünlere yönelik artan talep nedeniyle de stok sorunu yaşanıyor. İngiltere’de tuvalet kağıdı en çok stok sorunu yaşanan malzeme olurken, onu taze balık, donmuş patates kızartması ve şişe su takip etti.