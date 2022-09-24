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Dünyada bir ilk: Çin’de dünyaya geldi

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Çin'de bilim insanları bir kutup kurdunu klonlamayı başardı.
Dünyada bir ilk: Çin’de dünyaya geldi

Pekin merkezli bir gen firması tarafından Maya adlı bir Kuzey Kutbu kurdu, türünün başka bir donör hücresi ve bir beagle’ın rahmine yerleştirilen bir embriyo kullanılarak yaratıldı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Maya adlı yavru haziran ayında doğdu ama Singogen Biotechnology, klonun sağlıklı olması umuduyla doğumunu 100 günlük olana kadar duyurmak için bekledi ve sonuç başarılı oldu.

Kutup kurtları diğer türler gibi tehlikede değil, ancak gen firması, bu süreci yok olma riski altındaki diğer türleri kurtarmak için kullanmayı umuyor.

TARTIŞMA YARATTI

Bu bilimsel bir gelişme olmasına rağmen, hayvanların donör hücreleri elde etmek ve embriyoları transfer etmek için bazı ameliyatları geçirmeleri sebebiyle hayvan klonlanması tartışmalarla da karşılanabiliyor.

Yine de Maya, klonlama teknolojisinin uygulanması için bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

Maya, somatik hücre nükleer transferi olarak adlandırılan teknikle, 1996 yılında İskoçya’da klonlanan ilk memeli koyun Dolly’de olduğu gibi aynı teknikle yaratıldı. Ancak Dolly, akciğer tümörü olduğu tespit edildiğinde altı yaşında ötenazi yapıldı.

Şu an itibariyle, Maya’nın sağlığının iyi olduğu ve geleneksel bir Kutup kurdu yavrusu davranışı sergilediği söyleniyor.

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