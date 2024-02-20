Dünyada ilk: Japonya uzaya ahşap uydu fırlatıyor

Japon bilim insanları dünyanın ilk ahşap uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor. Marangozlar da uzay yolculuğunun geleceği açısından mühendisler kadar önemli olabilir.



Japon bilim insanları, bu yaz başlatılması planlanan yeni uydu tasarımında alüminyum yerine kereste kullandı.



"Lignosat" adı verilen uydu, Manolya ağacından yapılacak ve yaklaşık bir kupa büyüklüğünde olacak.



Kulağa fütüristik gelmese de ahşap kullanmak uzay endüstrisinin zararlı kirliliğini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

Başarılı olması halinde mikro uydu, araştırmacıların daha çevre dostu yapı malzemelerine yönelmesine olanak tanıyabilir.



Lignosat dış tarafında güneş panelleri ve iç tarafında elektronik ekipmanlar bulunan küçük bir ahşap kutu olacak.



Uydu yörüngeye girdikten sonra atmosferde düşürülmeden önce yaklaşık altı ay boyunca görev yapacak.

NEDEN AHŞAP TERCİH EDİLDİ?



Araştırmacılar, ahşabın zorlu uzay koşullarına ne kadar iyi dayanabildiğini görmek için tasarlanmış bir dizi deneyi misyona dahil etmeyi planlıyor.



Uzayda sıcaklık değiştikçe uydudaki ahşap panellerin eğrilebileceği veya çatlayabileceği endişesi var.



Ancak ilk araştırmalar, laboratuvarda uzay benzeri koşullarda tutulan ahşabın ölçülebilir bir kütle kaybı, çürüme veya hasar belirtisi göstermediğini ortaya çıkardı.



Proje başkanı Koji Murata, bunu uzayda ahşabı parçalayabilecek oksijen veya canlıların bulunmamasına bağladı.

ZORLU UZAY KOŞULLARINA DAYANIKLI AĞAÇ: MANOLYA



Japon Kiraz ağacı gibi test edilen diğer ağaçlarla karşılaştırıldığında manolyanın bir uydu oluşturmak için ideal ağaç olduğu belirlendi.



Kyoto Üniversitesi yaptığı açıklamada, manolyanın "yüksek işlenebilirlik, boyutsal kararlılık ve genel güç" gösterdiğini yazdı.

UZAY ÇÖPÜ SORUNU



Geçen yılın eylül ayı itibarıyla yörüngede 10 bin 590 uydunun bulunduğuna ve yaklaşık 8 bin 800'ünün hala çalışır durumda olduğuna inanılıyor.



Bu büyüyen uzay karmaşasının önümüzdeki yıllarda daha da kötüleşmesi bekleniyor, çünkü tahminler şu andan itibaren 2031'e kadar her yıl 2 bin 500 uydunun daha fırlatılacağını gösteriyor.



Bütün bunlar, uzayda yaklaşık 11 bin tonluk uzay çöpünün yarıştığı anlamına geliyor.