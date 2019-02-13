Dünyada üçüncü: TikTok, Türkiye’de 2018’de 28 milyon kez indirildi

Statista’dan Felix Richter’ın haberine göre TikTok, Temmuz 2018’da dünya çapında 500 milyon kullancıya ulaştı.
Çinli bir şirketin geliştirdiği uygulamaya Türkler de epey rağbet gösterdi.
Verilere göre Hindistan’da 2018’de uygulama 120 milyon kez indirildi. Hindistan’ı 39,6 milyonla ABD, 28,4 milyonla Türkiye takip etti.
Ücretsiz uygulamayla fotoğraf, video çekip görüntülü görüşme veya yazılı mesajlaşma yapılabiliyor.
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