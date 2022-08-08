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Dünyanın en büyük teknoloji fonu, Haziran'da biten çeyrekte 23,4 milyar dolar zarar açıkladı

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Dünyanın en büyük teknoloji fonu SoftBank Group teknoloji hisselerinde yaşanan küresel çaptaki düşüşün sürmesiyle Haziran'da biten çeyrekte 3,16 trilyon yenlik (23,4 milyar dolar) rekor zarar açıkladı.
Dünyanın en büyük teknoloji fonu, Haziran'da biten çeyrekte 23,4 milyar dolar zarar açıkladı

 

SoftBank Group, sahip olduğu Vision Fund’ın portföyündeki yatırımların teknoloji hisselerinde yaşanan küresel satış dalgasıyla aldığı darbe sonrası Haziran ayıyla biten mali çeyrekte 3,16 trilyon yenlik (23,4 milyar dolar) net zarar açıkladı.

Vision Fund, bir önceki çeyrekte 2,2 trilyon yenlik (16,3 milyar dolar) rekor zarar açıklarken Haziran ayında biten çeyrekte bu rekorunu yenileyerek 2,33 trilyon yenlik (17,3 milyar dolar) zarar açıkladı.

Küresel hisse fiyatlarındaki satış dalgası SoftBank’ın kritik varlıklarından Uber Technologies ve Coupang Inc. gibi hisselerin değerlemelerininin de düşmesine neden oldu. Teknoloji ağırlıklı hisseler için bir barometre niteliğindeki Nasdaq 100 endeksinde 2008 finansal krizinden beri en kötü performansını sergileyerek yüzde 22’lik düşüş yaşandı.

Dünyanın en büyük teknoloji fonu olan Vision halka açık olmayan yüzlerce start-up şirketinde yüksek oranda hisselere sahip. Ancak düşük teknoloji değerlemeleri SoftBank’ın portföyündeki halka arzları likiditeye çevirerek şirketin daha büyük yatırımlar yapmasına engel oldu.

SoftBank, 32 milyar dolara satın aldığı çip tasarımcı birimi Arm Ltd. satın alımından ilk halka arz yoluyla getiri elde edebilmek için çiple ilgili hisse senetlerinde yaşanan düşüşü atlatmaya çalışıyor.

Bloomberg News’in haberine göre TikTok'un Çinli çatı şirketi ByteDance'in hisseleri özel pazarlarda geçen yıldan bu yana yüzde 25'ten fazla değer kaybederken, İsveçli şimdi al-sonra öde şirketi Klarna Bank AB'nin değerlemesi yakın zamanda yapılan bir fonlama turunda yüzde 85 oranında düştü.

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