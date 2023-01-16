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Dünyanın en ünlü mafya babalarından Cosa Nostra lideri Matteo Messina Denaro yakalandı

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Dünyanın en büyük mafya örgütlerinden Sicilya’daki Cosa Nostra'nın lideri Matteo Messina Denaro, 30 yıllık arayışın ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Dünyanın en ünlü mafya babalarından Cosa Nostra lideri Matteo Messina Denaro yakalandı

İtalya'da, dünyanın en büyük mafyalarından Cosa Nostra'nın lideri Matteo Messina Denaro'nun Sicilya’nın başkenti Palermo’da yakalandığı açıklandı.

İtalya emniyeti, 30 yıldır aranan ülkenin başlıca mafya liderlerinden Denaro'nun özel bir hastanede gözaltına alındığını duyurdu. Denaro, Sicilya mafyasının en önemli isimlerinden biri olarak dünya çapında tanınan bir isim. Adı Sicilya’yla özdeşleşen Cosa Nostra, İtalya'da vahşi cinayetlerle çok sayıda kişinin ölümüne yol açmıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Denaro’nun yakalanmasını “ülkemiz için büyük bir zafer” diye niteleyerek polise teşekkür etti.

FİLMLERE KONU OLAN MAFYA BABASI

Dünyanın en büyük mafya örgütlerinden olan, hatta dünyada kurulan ilk mafya örgütü olarak da anılan Cosa Nostra, çok sayıda filme ve diziye de konu olmuştu. Sicilya mafyasının önde gelen ailelerinden birinin üyesi olan ve küçük yaşta cinayetlerine başlayan 60 yaşındaki Denaro'nun en az 50 kişinin ölümünde sorumlu olduğu düşünülüyor.

Denaro, mafya karşıtı savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun 1992'de öldürülmesi nedeniyle gıyabında müebbet hapis cezası almıştı. Ayrıca Floranda, Roma ve Milano'da 1993'te düzenlenen bombalı saldırıların da planlayıcısı olarak aranıyordu.

Matteo Messina Denaro, yıllardır FBI tarafından aranan “dünyanın en azılı 10 suçlusu” arasında yer alıyordu. Yıllardır görünmeyen Denaro’nun yaşlanmış halinin bilgisayar yardımıyla hazırlanan robot fotoğrafları polise dağıtılmıştı.

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