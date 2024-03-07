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Dünyanın en ünlü peçetesi satışa çıkıyor

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Lionel Messi'ye Barcelona'nın kapılarını açan, bir peçete üzerindeki ilk sözleşmesi, New York'ta sergileniyor. Arjantinli yıldızın 13 yaşındayken imzasını attığı peçete, 300 bin euroluk başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.
Dünyanın en ünlü peçetesi satışa çıkıyor

Arjantinli oyuncunun 13 yaşındayken Barcelona'daki ilk sözleşmesi olan peçete, o dönem kulüp başkanı olan Carles Rexach'ın Messi ile anlaşmasını imzalama taahhüdünü taşıyor.

Anlaşma aynı zamanda İspanyol kulübünün transfer danışmanı Josep Minguella ve Messi'yi tavsiye eden menajer Horacio Gaggioli tarafından da imzalandı.

Ve o imzadan 1 ay sonra tarih bir yıldızın doğuşuna tanıklık etti. Messi'nin kariyerinin başlangıcını temsil eden bu peçetenin maddi karşılığı ise 300 bin euro.

Açık artırmada satışa çıkacak olan peçete, müzayede öncesi görücüye çıktı. Peçete, New York'taki Bonhams müzayede evinde sergileniyor. Peçetenin sonraki durakları ise Paris ve Londra olacak.

Messi imzalı peçete, 18 Mart'ta 300 bin avroluk başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Müzayede, internet üzerinden yapılacak.

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