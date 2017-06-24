Kendi kendine gidebilen araçların trafikte testlerinin serbest olduğu Finlandiya, ilk örnekleri de görecek ülke olacak.

Dünyanın ilk elektrikli ve otonom servisi bu sene sonuna kadar Finlandiya'da devreye alınacak. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devreye girecek “RoboBusLine” toplu taşıma konseptlerini kökten değiştirmenin ilk adımı olarak görülüyor. Bu minibüsler sadece insanlara daha iyi alternatifler olduğunu göstermekle kalmayacak, ayrıca doğaya zarar vermedikleri için uzun dönemde daha da sağlıklı ve verimli.

Finlandiya'da 2016'da başlayan Sohjoa projesi, Avrupa Birliği destekli “mySMARTlife” programının parçası. Finli üniversiteler ve toplu taşıma kurumları tarafından geliştirilen EazyMile EZ10 model otonom araç bu projenin ilk meyvesi olmuş. Bu elektrikli minibüsler gerçek trafik koşullarında test edilmeye devam ediliyor. Finlandiya otonom ve elektrikli araçların trafikte denemelerinin yapılmasına izin veren ender ülkelerden biri.

Araçlar başlarda yoğun olmayan alanlarda devreye alınacak. Çalışacakları ilk rota Helsinki'nin Mustikkamaa adasından Helsinki Hayvanat Bahçesi'ne kadar olan yol. Ayrıca şimdilik içlerinde acil durumlara karşı birer görevli bulunacak. Saatte 11 kilometre hızla giden otonom minibüsler, rota boyunca trafiği gözlemliyor ve akışı öğrenerek zamanla daha dikkatli hale geliyor.