  • BIST 1.436
  • Altın 510,567
  • Dolar 8,5374
  • Euro 10,3518
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Dünya'yı kurtarıyor olabilirler: Okyanuslardaki metan yiyen bakteriler

» »
United Press International'ın (UPI) haberine göre, Harvard Üniversitesinden bir grup araştırmacı, okyanus tabanında jeolojik olarak birbirinden farklı yedi gaz sızıntısını çevreleyen mikrobik canlıları inceledi.
Dünya'yı kurtarıyor olabilirler: Okyanuslardaki metan yiyen bakteriler

United Press International'ın (UPI) haberine göre, Harvard Üniversitesinden bir grup araştırmacı, okyanus tabanında jeolojik olarak birbirinden farklı yedi gaz sızıntısını çevreleyen mikrobik canlıları inceledi.

Araştırmacılar, gaz sızıntılarının etrafında bulunan mikropların metanı yakalayarak bikarbonata dönüştürdüğünü gözlemledi.

California’nın Pasifik Okyanusu’na uzanan kıyısında bulunan Point Dume’de yaptıkları inceleme sonrası araştırmacılar, karbonat kayalarının etrafındaki mikropların, "en hızlı metan tüketimi gerçekleştiren mikroplar" olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, karbonat kayaları çevreleyen mikropların, metanı, volkanik tortu tabakalarındaki mikroplardan 50 kat daha hızlı dönüştürdüğünü keşfeden bilim insanları, bu oranın bugüne kadar kaydedilen en yüksek oranlardan biri olduğunu belirtti.

Bilim insanları, okyanuslardaki “metan yiyen mikropların” gazın büyük bir kısmının atmosfere salınmasının önüne geçtiğini ve gazın deniz ekosisteminde kalmasını sağlayarak dünyanın sıcaklığını dengelediklerini savundu.

Metanın küresel ısınmaya yol açan başlıca sera gazlarından olduğu ve atmosfere salınan metan gazının çoğunlukla insani faaliyetlerden kaynaklandığı biliniyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, okyanuslardaki metan miktarının bilim insanlarının düşündüğünden çok daha fazla olduğunu ancak bu gazın çok az bir kısmının atmosfere karıştığını göstermişti.

Araştırma “Proceedings of National Academy of Science” dergisinde yayınlandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orta Doğu’da iklim krizi etkisi: Sıcaklıklar 50 dereceyi aştı12 Haziran 2021 Cumartesi 11:15
  • G7 liderlerinin çöpten heykeli yapıldı: Baktıkça vicdanları sızlasın11 Haziran 2021 Cuma 09:17
  • Tehlike büyük! Uzmanların uyardığı Marmara'daki kâbus ABD basınında08 Haziran 2021 Salı 12:25
  • Dipkarpaz - Ronans Sahilinde Temizlik Etkinliği07 Haziran 2021 Pazartesi 09:23
  • Bakan Ataoğlu: Çevre Dersi, Gelecek Yıldan İtibaren Müfredatta07 Haziran 2021 Pazartesi 09:13
  • Alagadi sahili temizlendi06 Haziran 2021 Pazar 11:26
  • Limasol Sigorta Daha Yaşanabilir Bir Çevre İçin Katkı Sağladı05 Haziran 2021 Cumartesi 13:07
  • CTP 5 Haziran Dünya Çevre Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı05 Haziran 2021 Cumartesi 11:00
  • Lefkoşa’nın En Güzel Bahçe ve Balkonları Belirlendi05 Haziran 2021 Cumartesi 08:25
  • K.T.M.M.O.B. Çevre Mühendisleri Odası 5 Haziran Dünya Çevre Günü Dolayısıyla mesaj yayınladı04 Haziran 2021 Cuma 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti