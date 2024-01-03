Gemikonağı'nda Hırsızlık Olayı: Düşürülen Bankamatik Kartıyla Yapılan Temassız İşlemde 745.97 TL Çalındı - Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Hala Devam Ediyor
24 Aralık 2023 tarihinde Gemikonağı'nda gerçekleşen hırsızlık olayında, bir şahsın düşürdüğü bankamatik kartı çalındı. Zanlı, çalınan kartı kullanarak temassız işlem yaparak toplamda 745.97 TL'yi çalmıştır. Olay, polisin bilgisine ulaştı ve başlatılan ileri soruşturma sonucunda zanlı E.E.(E-20) tutuklandı. Ancak, olayın detayları ve arkasındaki motivasyon hala soruşturulmaktadır. Kamuoyu, yaşanan hırsızlık olayının gelişmelerini yakından takip etmektedir.
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