Ece Erken'in sevgilisinin boşandığını iddia ettiği belge sahte çıktı.Mahkeme suç duyurusunda bulundu

Boşanma davası sürerken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşandığını gösteren mahkeme kararını sosyal medyada yayınlayan Ece Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından savcılığa ihbar edildi.

Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabında sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.

Günaydın'da Dilek Yaman'ın imzasıyla yayımlanan habere göre, Erken tarafından paylaşılan karar sonrası, kararın sahibi gibi gösterilen İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında, Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.

Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek, ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi.

Mahkemenin ihbarı üzerine Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı.