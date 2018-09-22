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Ecstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarılmaya çalıştı

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ABD'de yapılan bir araştırmada, ecstasy hapları verilen ahtapotların daha sosyal davranışlar sergiledikleri ve birbirlerine sarılmaya çalıştıkları tespit edildi.
Ecstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarılmaya çalıştı

Current Biology adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmayı yapan John Hopkins Üniversitesi'nden biliminsanları, ecstascynin ahtapotlar üzerinde insanlara benzer bir etki yarattığını belirtti.

Ahtapotlar normalde yalnız yaşayan, hatta çiftleştikten sonra birbirlerini avlamaya çalışan bir tür.

Ecstasy olarak da bilinen MDMA (MetilenDioksi-N-MetAmfetamin) beyne serotonin adlı kimyasalın pompalanmasını sağlayan ve ruh halini değiştiren güçlü bir uyarıcı madde.

Serotonin de insanları daha sosyal hale getiren bir kimyasal.

Ahtapotlar akıllı bir tür olmakla birlikte beyin yapıları fiziksel olarak insanlardan çok farklı. Bu nedenle uzmanlar ahtapotların MDMA'ya nasıl bir tepki vereceğinden emin değildi.

ahtapotlar

Araştırma ekibine liderlik eden John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Gül Dölen deneyi birbirine bağlı, su dolu üç odacıkla tasarladı. Odacıklardan birinde bir ahtapot ve diğerinde plastik bir oyuncak bulunuyordu.

Odacıklara tepkilerini gözlemlemek için dört ahtapot daha konuldu. Uzmanlar ahtapotların diğer hayvan ve oyuncakla ne kadar vakit geçirdiklerini ölçtü.

Daha sonra ahtapotlara sıvı MDMA verildi ve yeniden odacıklara konuldular.

Dört ahtapotun da MDMA almalarından öncesine kıyasla diğer ahtapotla daha fazla zaman harcadıkları görüldü.

Prof. Dölen "Kafese sarılmaya, ağızlarını kafesin bazı kısımlarına koymaya çalışıyorlardı. Bu, insanların MDMA'e verdiği tepkiye çok benzer, sık sık birbirlerine dokunuyorlar" diye konuştu.

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