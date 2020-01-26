Eczacılardan AMATEM’e tam destek

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KITEB) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ile görüşmelerde bulundu. Birlik ziyarette, Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde kurulacak olan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi (AMATEM)’nde gönüllü olarak yer almak istedikleri talebinde bulundu ve AMATEM’e tam destek belirtti.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre; Bakan Dr. Pilli ile eczacı istihdamını da görüşen birlik üyeleri, devlette bulunan açıktaki eczacı kadrolarına da alım yapılacağı sözünü bakandan aldı.

Görüşmede yeşil reçeteli ilaçların otomasyona dâhil edilmesi de gündem olurken, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye’den gelecek olan ekibin de çalışmalarıyla, hem sağlık merkezlerinin hem de hastanelerin otomasyona geçirileceğini söyledi.

Bakan Pilli görüşmede ayrıca Meslek Yasası’nın Meclis’e taşınacağı bilgisini de verdi. Pilli, Haysiyet Divanı’nın yeniden hayata geçmesi için adımlar attığını da dile getirerek, Bakanlar Kurulu’ndan gelecek olan onayı beklediklerini vurguladı.