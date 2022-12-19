Efendi: Bu seçimi kazandık

Tamamen bölge halkının yer aldığı ve yüzlerce kişinin katıldığı, şölen havasında geçen etkinlikte, seçim zaferinin ön kutlaması yapıldı. Sloganların atıldığı, Emre Efendi ve ekibine büyük destek verilen geceye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bazı milletvekilleri de katıldı. Ayrıca geceye belediyelerin birleştirilmesi kararından önce Alsancak Belediyesi başkan adaylığı için adı geçen Turan Rahvancıoğlu da gece katılarak, Emre Efendi’ye tam destek verdi. Gecede konuşan Erhürman, CTP’nin belediyecilik vizyonuyla Lapta-Alsancak-Çamlıbel’in hizmete, yatırıma ve gelişime kavuşacağını söyledi. Emre Efendi ve ekibine tam güven duyduklarının altını çizen Erhürman, “Değişim için tam zamanı şimdi” dedi.

EFENDİ: BU SEÇİMİ KAZANDIK

CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi de coşkulu kalabalığa hitap etti, sık sık sözleri alkışlarla kesildi. Efendi, bölgenin değişimine, gelişimine, birleşmesine ve aydınlığına yürüyüşünün ispatı olan bir gece yaşandığına dikkat çekerek “Güç, örgütlü mücadele, halk ve bölgemizin umudu buradadır. Biz bu seçimi kazandık” dedi. Efendi, bölgenin vizyona, bilgiye, beceriye, değişime ihtiyacı olduğunu ifade ederek kendisinin ve ekibinin bu yola baş koyduğunu, başaracağına olan inancının da tam olduğunu belirtti. Güzel beldenin mevcut yönetim şeklini hak etmediğinin altını çizen Efendi, bölgeye hak ettiği değeri vereceklerini, çağdaş belediyecilik anlayışını, şeffaflığı ve katılımcı yönetim anlayışını getireceklerini söyledi. Efendi, çalışanların da halkın da artık daha mutlu olacağını ifade ederek “Bunları başaracak olan tek ekibiz ve hep birlikte başaracağız” vurgusu yaptı.

“KİMSE BU DEĞİŞİMİ ENGELLEYEMEYECEK”

Efendi, şöyle devam etti: