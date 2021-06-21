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Ekmeğe %25 zam!

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Somun ekmeğin fiyatı 2 TL’den 2,50 TL’ye yükseldi. Salı günü alınan kararla somun ekmeğin fiyatına 50 kuruşluk zam geldi.
Ekmeğe %25 zam!

Somun ekmeğin fiyatı 2 TL’den 2,50 TL’ye yükseldi. Salı günü alınan kararla somun ekmeğin fiyatına 50 kuruşluk zam geldi.

Yenidüzen Gazetesi’nde yer alan habere göre, Fırıncılar Birliği bu fiyat yükselişinin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, tüm girdilerin zamlandığını ifade etti. Bu kararın serbest piyasa koşulları içinde alındığının altını çizdi.

Fırıncılar Birliği Sözcüsü Ömer Çıralı, “Bazı fırınlar 2,50, bazıları 2,75 TL’ye satış yapıyor. Bir birlik kararı yoktur, serbest piyasa koşulları içinde her firma farklı uygulamaya gitti” dedi.

2018 yılından beridir ekmeğe zam yapılmadığını söyleyen Çıralı, unun son bir ayda ciddi anlamda zamlandığını kaydetti.

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