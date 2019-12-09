Ekonomik Örgütler Platformu'ndan İmar Planı'nda destek

Ekonomik Örgütler Platformu, Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı’nın reddedilmesini eleştirerek, planın hazırlanmış olduğu şekli ile yayınlanması ve yasal gücüne kavuşması gerektiğini belirtti.



Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin imza koyduğu Ekonomik Örgütler Platformu açıklamasında, üzerinde uzun zaman ve emek harcanmış olan Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı’nın bazı çevrelerin “yapay ve tarım arazilerinin korunması” gerekçeleri ile reddedildiği kaydedildi.



Açıklamada, gerek kendi gerekse başka örgüt ve kişilerin eleştirilerine konu olan sorunların imar planının reddedilmesi için yeterli olmadığı, ülkenin mukayeseli avantajlarını kullanarak ekonomik kalkınmasını ilerletmek zorunda olduğu belirtildi.



“ÜLKE VE BÖLGENİN BU PLANA İHTİYACI VAR”

Açıklamada, ülkenin ve bölgenin bu imar planına ihtiyacı olduğu, gerek tarım arazilerinin korunması, gerekse diğer çevre sorunlarının minimize edilmesinin kalıcı imar planlarının hazırlanması ve yürürlüğe konması ile mümkün olacağı ifade edildi.

Platforma üye örgütlerin bu inançta oldukları için söz konusu imar planının hazırlanmasının her aşamasında devrede oldukları, uzman görüşleri ile katkıda bulundukları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bölgede imar planı kapsamında inşaata açılan tarımsal nitelikli arazilerin miktarı tarımsal potansiyeli olumsuz etkileyecek miktarda olmadığı gibi, bu araziler bölgeye yapılan kamusal yatırımlardan sonra değer kazanmış ve yatırımcılar tarafından yatırım amaçlı olarak yüksek bedellerle satın alınmış arazilerdir. Bölgeye yapılan sahil düzenlemesinin bölgeyi yabancılar için bir cazibe merkezine dönüştürmesinden sonra tarım arazilerini koruma altına almayı düşünmek, plansızlığın ne demek olduğunu ve kaynak israfına neden olduğunu çok etkili bir şekilde anlatmaktadır. Gelmiş geçmiş hükümetlerin imar planlarını zamanında yapmamaları, başka alanlarda yatırımlar yapmak yerine bölgede ciddi yatırımlar yapan kişilerin mağdur edilmesi, ülke kaynaklarının heba edilmesine neden olacaktır.”

İmar planının reddedilme gerekçelerinden bazılarının mühendislik uygulamaları ile çözümlenebilecek sorunlar olduğuna değinilen açıklamada, planın, “pek çok eksikliğine karşın”, planlama ihtiyacına belli ölçülerde yanıt verdiği ve bu haliyle bile ciddi ekonomik kayıplara yol açacağı, ancak bu gibi değer kayıplarının artmasının önlenmesi ve geleceğe taşıma potansiyeli olan bu planın değiştirilmeden kabul edilmesinin, ekonomik faaliyetlerin devamlılığı için önemli bir aşama olacağı ifade edildi.



“ELEŞTİRİLERE KONU OLAN SORUNLAR İMAR PLANININ REDDEDİLMESİ İÇİN YETERLİ DEĞİL”

“Gerek bizim, gerekse başka örgüt ve kişilerin eleştirilerine konu olan sorunların imar planının reddedilmesi için yeterli olmadığı açıktır” denilen açıklamada, ülkenin mukayeseli avantajlarını kullanarak ekonomik kalkınmasını ilerletmek zorunda olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bunu başaramamamız halinde bizi bekleyen sonuç; yetersiz gelirler, daralan ekonomi, devlet gelirlerinin giderleri karşılayamaması ve kötüleşen hayat şartları nedeni ile azalan nüfus ve göç eden gençlik olacaktır. Bugün imar planının yasallaşmasına karşı çıkanlar, yarın bu sonuçların yükü altında ezileceklerdir” denildi.

Açıklamada, “Ekonomik örgütler olarak, üzerinde yeterli tartışmanın yapıldığını ve toplumsal dengeleri hakkıyla koruduğuna inandığımız Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı’nın hazırlanmış olduğu şekli ile yayınlanması ve yasal gücüne kavuşması gerektiğine inancımız tamdır. Örgütlerimiz, bu planın ortaya çıkmasında olduğu gibi yasallaşması için de gerekli mücadeleyi vermeye kararlıdır” ifadeleri kullanıldı.