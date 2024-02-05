El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele, yeniden seçildiğini duyurdu

Filistin asıllı Bukele, X hesabından yaptığı açıklamada, kendi verilerine göre oyların yüzde 85'inden fazlasını alarak devlet başkanlığı seçimini kazandığını, genel seçimlerde de Yeni Fikirler Partisi olarak Meclisteki 60 sandalyeden 58'ini elde ettiklerini belirtti.

Sonuçlar için "Dünya demokrasi tarihinde bir rekor." diyen Bukele, halkı kutlama için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önüne davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın balkonuna eşiyle çıkan Bukele, burada yaptığı konuşmada, "dünya tarihinde demokrasi var olduğundan bu yana kendilerinin aldığı oy oranıyla seçim kazanan başka bir parti olmadığını" söyledi.

Bukele, halkının seçimlerde tarih yazdığını, dünyadaki en güvensiz ülkeyken batı yarım küredeki en güvenli ülke haline geldiklerini kaydetti.

Bukele, devlet başkanlığı adaylığının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti

Partisinin kendisini aday göstermesinin ardından Eylül 2023'te ikinci 5 yıllık dönemi için yarışacağını duyuran Bukele, ikinci kez devlet başkanlığı adaylığının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

Ancak Meclis, anayasal tartışmalara rağmen Devlet Başkanı Bukele'nin tekrar aday olması için izne ayrılmasını kabul etmişti.

Ülkeyi son 20 yıldır yöneten iki merkez partinin (FLMN ve ARENA) icraatlarını sert dille eleştiren Bukele, seçim kampanyasında organize suç ve yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önleme vaatlerini öne çıkarmıştı.

Bukele, seçim kampanyasında sıklıkla, dünyada en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador'da devlet başkanlığı yarışını kazanmaması durumunda "çetelere karşı savaşın riske atılacağını" savunmuştu.

İlk dönem devlet başkanlığına oyların yüzde 53'ünü alarak Şubat 2019'da seçilen 42 yaşındaki Bukele, 1 Haziran 2019'da göreve başladığından bu yana popüler bir lider oldu.

Ülkede suç oranının düşürülmesi amacıyla 27 Mart 2022'de bir aylığına olağanüstü hal ilan eden ve bu kararı sonraki her ay yineleyen Bukele, insan hakları örgütlerince eleştirilmesine rağmen çetelere karşı yürüttüğü savaş nedeniyle halkının desteğini alıyor.

El Salvador Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), dün düzenlenen devlet başkanı ve genel seçimlerinde, oyların yüzde 31'inin sayıldığını, buna göre Bukele'nin yüzde 83, en yakın rakibi solcu Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FMLN) adayı Werner Marroquin'in yüzde 7, sağcı ARENA'nın adayı Hilcia Bonilla'nın yüzde 6 oy aldığını duyurmuştu.

TSE, sonuçları yerel saatle 22.01'den sonra güncellemedi.