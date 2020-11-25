  • BIST 1.334
  • Altın 464,728
  • Dolar 7,9744
  • Euro 9,4880
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 9 pozitif vaka

EL-SEN: İradeyi bir türlü hazmedememiş kesimlerle mücadele etmek zorunda bırakıldık

» »
EL-SEN Bir açıklama yayınladı
EL-SEN: İradeyi bir türlü hazmedememiş kesimlerle mücadele etmek zorunda bırakıldık

Kamuoyunun bilgisine;

4 Temmuz tarihinde Kıbrıs Türk Sendikal hayatı ile demokrasisine damga vuran bir seçim sonrası sendikamızın yönetim kurulu üyelerimizin iradesiyle şekillenmişti. Üyelerimizden aldığımız yetkiyle dünyayı saran ve de sarsan pandemi sürecinde birçok zorluğa göğüs gerdik ve germekteyiz. Sendika olarak bir tartaftan dünyayı saran bu krizle mücede ederken, ne yazık ki diğer taraftan 4 Temmuz tarihinde üyelerimiz tarafından ortaya konan iradeyi bir türlü hazmedemiş kesimlerle de mücadele etmek zorunda bırakıldık.

 

Kıbrıs Türk Toplumunun iradesine yapılan müdahaleye karşı dik durup her alanda “İrademize dokunma” derken, diğer tarafta içimizdeki bir grup tarafından üyelerimizin de iradesine karşı yapılmakta olan saldırılara karşısında üzülsek de en ufak bir geri adım atmadan direnmekteyiz. “Üzülüyoruz” diyoruz çünkü ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor süreçte bir grup üyemizin toplumsal mücadele yerine bireysel mücadeleyle uğraşması, üstelik bunu yaparken yalana başvurmaları, ülkenin en stratejik gücüne sahip sendikamızı açık hedef haline getimektedir. Kendi sendikasını bu duruma düşürecek kadar gözleri kararmış bu arkadaşların tehditleri karşısında geri adım atmayacağız. Hiçbir baskı karşısında boyun eğmeceğiz. “İsitfalarımızı geri çekiyoruz, kabul görmezse imza kampanyası başlatacağız” şantajına da bu bağlamda olumlu yanıt vermemiş durumdayız.

 

Yaşanan bu süreçte 15 tane yönetim kurulu üyemiz görevlerinden istifa etmişlerdir. Her ne kadar da bölücülük yapıp iftiralarla kendi sendikalarını yıpratsalarsa da, biz kendilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz ve her türlü mücadelede birlikte olacağımıza inancımızı belirtiyoruz.

 

Bu bağlamda istifa eden arkadaşlarımızın yerine 7 kişi atanmış bulunmaktadır. Geriye kalan atamalar da bu önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanacaktır. Biz 4 Temmuz iradesiyle yolumuza devam ediyoruz. En önemlisi de küçük hesaplarla uğraşmak yerine büyük resime karşı kavga veriyoruz. Bu bağlamda bize her daim destek olacağını tarafımıza bildiren Sendikal Platform’a ve ilerici tüm kesimlere teşekkür ediyoruz.

Dilene dilene değil direne direne kazanacağımızı biliyoruz!

YOLA DEVAM.

EL-SEN Yönetim Kurulu

Başkan

Kubilay Özkıraç

                            

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DP Başkanı Ataoğlu: Serdar bey ile aramız limoni...25 Kasım 2020 Çarşamba 15:39
  • Hükümet kurma çalışmaları... CTP PM Perşembe akşamı toplanıyor25 Kasım 2020 Çarşamba 15:29
  • YDP: CTP ilkeleri olumlu, azınlık hükümetini destekleriz25 Kasım 2020 Çarşamba 15:25
  • Suçunu kabul etti!25 Kasım 2020 Çarşamba 15:25
  • Erhürman: Birlikte çalışabileceğimize yönelik fikir birliğimiz var25 Kasım 2020 Çarşamba 15:24
  • Daha önce de hırsızlık yapmış!25 Kasım 2020 Çarşamba 15:21
  • EL-SEN: İradeyi bir türlü hazmedememiş kesimlerle mücadele etmek zorunda bırakıldık25 Kasım 2020 Çarşamba 15:12
  • Acil AB+ kan aranıyor25 Kasım 2020 Çarşamba 15:07
  • Tatar: YDÜ’nin yaptığı yatırım, diğer yatırımcılara örnek olsun25 Kasım 2020 Çarşamba 14:49
  • Güngördü’den “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” Mesajı25 Kasım 2020 Çarşamba 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti