EL-SEN: İradeyi bir türlü hazmedememiş kesimlerle mücadele etmek zorunda bırakıldık

Kamuoyunun bilgisine;

4 Temmuz tarihinde Kıbrıs Türk Sendikal hayatı ile demokrasisine damga vuran bir seçim sonrası sendikamızın yönetim kurulu üyelerimizin iradesiyle şekillenmişti. Üyelerimizden aldığımız yetkiyle dünyayı saran ve de sarsan pandemi sürecinde birçok zorluğa göğüs gerdik ve germekteyiz. Sendika olarak bir tartaftan dünyayı saran bu krizle mücede ederken, ne yazık ki diğer taraftan 4 Temmuz tarihinde üyelerimiz tarafından ortaya konan iradeyi bir türlü hazmedemiş kesimlerle de mücadele etmek zorunda bırakıldık.

Kıbrıs Türk Toplumunun iradesine yapılan müdahaleye karşı dik durup her alanda “İrademize dokunma” derken, diğer tarafta içimizdeki bir grup tarafından üyelerimizin de iradesine karşı yapılmakta olan saldırılara karşısında üzülsek de en ufak bir geri adım atmadan direnmekteyiz. “Üzülüyoruz” diyoruz çünkü ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor süreçte bir grup üyemizin toplumsal mücadele yerine bireysel mücadeleyle uğraşması, üstelik bunu yaparken yalana başvurmaları, ülkenin en stratejik gücüne sahip sendikamızı açık hedef haline getimektedir. Kendi sendikasını bu duruma düşürecek kadar gözleri kararmış bu arkadaşların tehditleri karşısında geri adım atmayacağız. Hiçbir baskı karşısında boyun eğmeceğiz. “İsitfalarımızı geri çekiyoruz, kabul görmezse imza kampanyası başlatacağız” şantajına da bu bağlamda olumlu yanıt vermemiş durumdayız.

Yaşanan bu süreçte 15 tane yönetim kurulu üyemiz görevlerinden istifa etmişlerdir. Her ne kadar da bölücülük yapıp iftiralarla kendi sendikalarını yıpratsalarsa da, biz kendilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz ve her türlü mücadelede birlikte olacağımıza inancımızı belirtiyoruz.

Bu bağlamda istifa eden arkadaşlarımızın yerine 7 kişi atanmış bulunmaktadır. Geriye kalan atamalar da bu önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanacaktır. Biz 4 Temmuz iradesiyle yolumuza devam ediyoruz. En önemlisi de küçük hesaplarla uğraşmak yerine büyük resime karşı kavga veriyoruz. Bu bağlamda bize her daim destek olacağını tarafımıza bildiren Sendikal Platform’a ve ilerici tüm kesimlere teşekkür ediyoruz.

Dilene dilene değil direne direne kazanacağımızı biliyoruz!

YOLA DEVAM.

EL-SEN Yönetim Kurulu

Başkan

Kubilay Özkıraç