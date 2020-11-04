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EL-SEN: Kendini Kıb-Tek’ in sahibi gören, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü’ yü uyarıyoruz

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Kıbrıs Türk Elektirik Kurumuna olan borçları nedeniyle Girne Bölgesinde  elektirikleri kesilen bazı tüketicilerin sayaçları Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü tarafından gayrı yasal bir şekilde yeniden bağlanmaktadır.
EL-SEN: Kendini Kıb-Tek’ in sahibi gören, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü’ yü uyarıyoruz

Kıbrıs Türk Elektirik Kurumuna olan borçları nedeniyle Girne Bölgesinde  elektirikleri kesilen bazı tüketicilerin sayaçları Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü tarafından gayrı yasal bir şekilde yeniden bağlanmaktadır.

      Bu duruma sessiz kalmayacağımızı, gerekli olan her türlü adımı atacağımızı, bu toplumun bilmesinde fayda görüyoruz.

      Sendikamız EL-SEN, Kıb-Tek’ in de bulunduğu bu mali krizden kurtulabilmesi için mücadele ederken kendini Kıb-Tek’ in sahibi gören, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü’ yü uyarıyoruz.  ‘’ Ya görevini layıkıyla yap, ya da istifa et, aksi taktirde sendikamız EL-SEN, her türlü eylemi yapmakta kararlı ve azimlidir. Ne Yönetim Kurulu Başkanı ne de Siyasetin Kıb-Tek’ i batırmaya ve özelleştiremeye gücü yetmeyecektir.’’

     Kamuoyuna duyurulur.

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