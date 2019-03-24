  • BIST 99.835
  • Altın 243,334
  • Dolar 5,7445
  • Euro 6,4830
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

ELAM’ın, yöneticilerinin askerlik görevi yapmamaları tartışılmaya devam ediyor!

» »
Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM) başkan ve yönetici kadrosundaki diğer isimlerinin çürük raporu alarak Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) askerlik yapmadıklarının ortaya çıkmasına gelen eleştiriler üzerine ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun “askerî yöntemle”
ELAM’ın, yöneticilerinin askerlik görevi yapmamaları tartışılmaya devam ediyor!

Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM) başkan ve yönetici kadrosundaki diğer isimlerinin çürük raporu alarak Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) askerlik yapmadıklarının ortaya çıkmasına gelen eleştiriler üzerine ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun “askerî yöntemle” ve “gayrı nizamî siyasi harp ile cevap verebiliriz” tehditleri nedeniyle Politis, ELAM’ın niteliğini yeniden hatırlatma ihtiyacı duydu.


Gazete ELAM’ın, yöneticilerinin askerlik görevi yapmamalarının ötesinde, Güney Kıbrıs siyasi sahnesine çıkışıyla ilgili çok daha ciddi meseleler bulunduğuna dikkat çektiği haberinde, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun 2013’te Sigma’ya yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ın Hrisi Avgi’siyiz (Altın Şafak)” açıklamasını hatırlattı.


Habere göre Hristu o açıklamada “Kıbrıs’ın Hrisi Avgi’siyiz. Ulusal Halk Cephesi başladığında, başvurusunu Hrisi Avgi adı ile yapmıştı ancak İçişleri Bakanlığı kabul etmeyince Ulusal Halk Cephesi olarak kurulduk” demişti.
Hrisi Avgi’nin internet kanalında 2016’da, hükümlü Hrisi Avgi milletvekili İlias Kasidiaris’in, ELAM’ın Hrisi Avgi’nin kardeş partisi olmadığını belirterek “Kıbrıs’taki Hrisi Avgi’nin kendisidir” dediği ve iki Helen devleti olarak nitelediği Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın bir gün birleşmesi dileğini dillendirdiği hatırlatıldı.


Gazete Hrisi Avgi’den AP milletvekili adayı Angelos Yoannu’nun da Hrisi Avgi Başkanı Hristu’yu, Mihaloliakos’un vekili olarak ELAM’ın göstermelik başkan olduğu açıklaması yaptığı ve “parti olabilmesi için bir başkanı olması lazımdı” sözünü hatırlattı. Hrisi Avgi’nin yine hükümlü milletvekili Artemis Mattheopulos’un, Yunan devletinden alınan parti ödeneklerinin nereye gittiğinin tartışıldığı başka bir yayında “Hrisi Avgi’nin Yunanistan’daki ofislerine ve Kıbrıs’ta bulundurduğu 2-3 ofisine” dediğini anımsattı.


Gerek AKEL Genel Sekreteri, gerek Ekologlar Başkanı’nın ELAM’ın askeri eğitimler, yabancılara ve Kıbrıslı Türklere saldırılar gibi hareketlerini Rum başsavcısına şikayet ettiğini hatırlatan gazete devamla şunları yazdı:
“Başsavcı, yapması gerekiyor olmasına rağmen (ELAM’a karşı) yasal prosedürleri hiçbir zaman uygulamadı. En karakteristik örnek, Sayın Andros Kiprianu’nun şikayetiydi. Başsavcı, cezai suç tespit etti ancak mevzuatın yeni olduğuna işaret ederek kovuşturmaya gitmedi. Hükümet de sağır edici bir sessizlik içerisinde. Göz çıkaracak ciddiyette yasa ihlallerine, ırkçı söylemlerine v.b. rağmen ELAM’ı şifahi olarak dahi hiçbir zaman kınamadı. Hükümet ELAM’ı, yasaların geçmesi için meclisteki çok kıymetli müttefiki görüyor olabilir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristofyas’ın hakkındaki dava düştü20 Mart 2019 Çarşamba 14:44
  • Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantiler ve güvenlik konularındaki tutumunu öğrenmek isitiyorlar20 Mart 2019 Çarşamba 14:43
  • Lakkotripis, Doğu Akdeniz bölgesi ile “Kıbrıs’taki” yeni keşifler şirketlerin ilgisini çekiyor20 Mart 2019 Çarşamba 14:41
  • Katrugalos Antalya öncesinde güneyde19 Mart 2019 Salı 17:10
  • Fransız savaş uçakları Larnaka üzerinden alçaktan uçtu19 Mart 2019 Salı 17:08
  • ABD’nin yeni büyükelçisi güven mektubunu sundu19 Mart 2019 Salı 17:05
  • Avrupa yatırım bankası ile doğal gaz altyapıları için finansman anlaşması görüşmeleri19 Mart 2019 Salı 17:02
  • Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi Rum gazetelerinde19 Mart 2019 Salı 17:00
  • Rum kayıp yakınlarından Arni’ye mektup19 Mart 2019 Salı 16:52
  • Fotiu AB Diaspora Bakanları Gayrı Resmî Konseyi’ne katıldı19 Mart 2019 Salı 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti