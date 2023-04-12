Elektrik kaynaklı fosil yakıt emisyonunun düşüşe geçmesi bekleniyor

Yeni bir rapora göre, bu yılın "gezegen dostu" enerjide dönüm noktası olmasıyla birlikte dünya, elektrik üretimi için daha az fosil yakıt kullanacak.

Bu yıl elektrik üretimi için kömür, petrol ve gaz kullanımının düşüşe geçmesi bekleniyor.

Bunun sonucunda, enerji üretimi için daha az "ısınma gazı" ortaya çıkacak.

Konuya ilişkin rapora göre, uzmanlar bu durumu yenilenebilir enerji kullanımındaki artışa bağlıyor.

Rüzgar ve güneş, halihazırda küresel elektrik üretiminin yüzde 12'sini karşılıyor.

2021'de enerjiyle ilgili karbon emisyonlarının 3'te 1'inden fazlasının sorumlusu olan elektrik üretimi, küresel ısınmanın en büyük sebeplerinden biri.