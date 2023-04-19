Elektronik sigara, gençlerin sigarayı daha çok içmesine sebep oluyor

Araştırmalar, hem sigara hem de elektronik sigara kullanan gençlerin, 18 yaşına geldiklerinde sadece tütün kullananlara göre iki kat daha fazla sigara içiyor olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

ABD’li araştırmacılardan oluşan bir ekip, Birleşik Krallık’ta 1.000’den fazla gencin ve 15 yaşından önce sigara içen yaklaşık 800 ABD’li gencin verilerini analiz etti.

Buna göre 15 yaşından küçük olup da elektronik sigaraya başlayanların ileride sigara içme olasılığının daha yüksek olduğunu buldular.

BMJ dergisi Tobacco Control’de yayınlanan verilere göre, 18 yaşına gelindiğinde, elektronik sigara kullananların yüzde 37’si, yalnızca tütün kullananların yüzde 23’üne kıyasla, ağır sigara tiryakisi olarak kabul edildi.

İngiltere ve ABD’de sırasıyla yüzde 57 ve yüzde 58 olmak üzere, genç yaşta sigara içenlerin yarısından fazlasının da elektronik sigara kullandığı tespit edildi. Araştırmacılar, genç yaşlarında aynı zamanda e-sigara kullanıcısı olan kişilerin, gençlik yaşlarının sonlarına kadar sigara içmeye devam etme olasılıklarının daha yüksek olduğunu söyledi.



Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, sigara içenler için sigarayı bırakmaya yardımcı olarak gösterilen cihazların özellikle gençler arasında zararlı olabileceğini söyledi ve “ergenlerin e-sigaraya erişimini azaltmak için kapsamlı adımlar atılması gerektiğini” ekledi.