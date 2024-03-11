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Elon Musk duyurdu: Yapay zeka sohbet botu "Grok" bu hafta açılıyor

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Elon Musk, sosyal medya hesabında yapay zeka sohbet robotu "Grok"un bu hafta kullanıma açılacağını duyurdu. "Grok" sadece Premium+ üyeliği bulunan X kullanıcılarına özel olarak kullanıma sunulacak.
Elon Musk duyurdu: Yapay zeka sohbet botu "Grok" bu hafta açılıyor

Teknoloji lideri Elon Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile xAI'ın "Grok" sohbet botunu bu hafta kullanıma sunacağını duyurdu.

Yapay zeka girişimi xAI, OpenAI'ın ChatGPT'sine rakip olacağına inandıkları ve çeşitli testlerde ChatGPT'yi geride bıraktığı belirtilen "Grok" adlı yapay zeka robotunu bu hafta piyasaya sürüyor.

Musk, daha önce sohbet robotunun sosyal medya platformu X'e entegre edileceğini ve Premium+ üyelere özel kullanıma sunulacağını açıklamıştı.

GROK ÖZELLİKLERİ

xAI, sohbet botunun "soruları zekayla yanıtlamak" için tasarlandığını ve "asi bir çizgiye" sahip olduğunu ve ayrıca "diğer yapay zeka sistemlerinin çoğu tarafından reddedilen soruları yanıtlama" özelliğine sahip olduğunu açıklamıştı.

Bir xAI çalışanı, sohbet robotunun "normal mod" ile "eğlenceli mod" arasında geçiş yapabileceğini öne sürmüştü.

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