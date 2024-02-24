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Elon Musk Google'a rakip oluyor

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Elon Musk kendi e-posta hizmetini kurarak Google'ın Gmail'ine rakip olacağını duyurdu. Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, "XMail" adlı bir ürünün "gelmekte" olduğunu açıkladı.
Elon Musk Google'a rakip oluyor

Elon Musk'In yapay zeka girişimi xAI tarafından geliştirilen Grok, ChatGPT'ye rakip olarak  geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. 

Elon Musk şimdi de kendi e-posta hizmetini kurarak Google'ın Gmail'ine rakip olacağını açıkladı.

Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, 'XMail' adlı bir ürünün "gelmekte" olduğunu açıkladı.

Hizmet hakkında daha fazla ayrıntı vermedi, bu nedenle ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil, ancak X uygulamasına entegre edilmesi bekleniyor.

X'te mühendis olarak çalışan Nathan McGrady'nin "XMail'i ne zaman yapıyoruz?  sourusuna

Musk "Geliyor" yazarak cevap verdi.

Gmail'in 2024 itibariyle dünya çapında 1,8 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

XMail piyasaya sürülse bile, dünyanın en popüler e-posta hizmeti olan Gmail'i geçmesi zor gürünüyor. 

Elon Musk, bir yıldan uzun bir süre önce Twitter'ı devraldı. Satın almasından bu yana Twitter'da bir dizi tartışmalı değişiklik yaptı.
Musk, X'i "her şey uygulaması" haline getirme konusundaki uzun vadeli hedefini dile getirmişti.

Kasım ayında xAI'nin ilk sohbet robotu ürünü olan "Grok" tanıtılmıştı. Fakat Grok yanıtlarında biraz mizah olacak şekilde tasarlandı.

Musk ayrıca bu hafta, diğer büyük şirketlerinden biri olan Neuralink tarafından beyin çipi yerleştirilen hastayla ilgili bir güncelleme yaptı.

Musk'ın X'te yaptığı açıklamaya göre hasta tamamen iyileşmiş görünüyor ve düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar faresini kontrol edebiliyor.

Google'ın yapay zeka destekli görüntü oluşturma uygulaması Gemini beyazlara karşı ırkçılık yapmakla suçlanmıştı. Bununla ilgili daha  sonra özür dileyen Gemini İnsan resimleri oluşturma özelliğini askıya aldı. 

Bu konuyla ilgili X'de palşamlarda bulunun Elon Musk Google'a  rakip olacağının sinyallerini vermeye başladı.

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