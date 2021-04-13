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Elon Musk, kendini Mars'ın İmparatoru ilan etti

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Elon Musk, kendini Mars'ın İmparatoru ilan etti
Elon Musk, kendini Mars'ın İmparatoru ilan etti

Tesla ve Space X CEO’su Elon Musk Twitter'da profil sayfasındaki biyografi bölümüne "Mars'ın İmparatoru" ibaresini ekledi.

Musk, biyografi bölümüne daha önce de bazı eklemeler yaparak gündeme gelmişti. Musk, bu kez "Imperator of Mars" ibaresi ekleyerek bir tartışmaya neden oldu.

Elon Musk'ın Twitter profiline neden böyle bir ekleme yaptığı bilinmiyor. Sosyal medya kullanıcıları, Musk'ın şaka yaptığını düşünenler ile SpaceX ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandığını düşüneneler olarak ikiye ayrılmış durumda.

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