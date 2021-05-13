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Elon Musk ödemeyi durdurdu, Bitcoin çakıldı!

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Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tesla’nın Bitcoin ile satış yapmayacağını duyurdu. Bitcoin, Musk'ın açıklamadan sonra yüzde 18'lik düşüşle 46 bin dolar seviyesine geriledi. 
Elon Musk ödemeyi durdurdu, Bitcoin çakıldı!

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tesla’nın Bitcoin ile satış yapmayacağını duyurdu. Bitcoin, Musk'ın açıklamadan sonra yüzde 18'lik düşüşle 46 bin dolar seviyesine geriledi. 

Tesla’nın Bitcoin ile satılmayacağını açıklayan Elon Musk kripto paranın "iyi bir fikir olduğu" ve Tesla’nın kripto paranının umut vaat eden geleceğine inandığı ama fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeli olduğunu söyledi. Musk “Bitcoin’in kullandığı enerjinin yüzde 1’inden daha azını tüketen diğer kripto para birimlerini inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Musk'ın açıklamasının ardından 53 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, sert bir düşüş yaşayarak, 46 bin dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin, bu düşüşün ardından yükselerek 50 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.

​Tesla 1,5 milyar dolarlık dijital varlık almıştı

2021'in ilk çeyreğinde Tesla, 1,5 milyar dolar değerinde “dijital varlık” satın aldı ve ardından 272 milyon dolar değerinde satış yaptı. Tesla’dan 26 Nisan’da yapılan bir mali dosyaya göre bitcoin satışlarından elde edilen kar, şirketin kârına 101 milyon dolarlık katkı yaptı.

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