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Elon Musk sık sık "yeni altın" dediği nikel için maden şirketlerine seslendi

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Elon Musk sık sık "yeni altın" dediği nikel için maden şirketlerine seslendi
Elon Musk sık sık "yeni altın" dediği nikel için maden şirketlerine seslendi

Tesla CEO'su Elon Musk çeşitli platformlardan nikel elementinin önemini dile getiriyor. Peki lityum iyon (Li-ion) pillerinin temel bileşeni olan nikel neden bu kadar önemli?

Tesla son yıllarda elektrikli araçları ve otonom sürüş sistemleri sayesinde otomobil endüstrisinin en popüler markalarından biri haline geldi. Tesla'dan son gelen haberler de elektrikli motora sahip araçların geleceğinin nikel elementinde olduğunu ortaya koyuyor.

Lityum iyon pilleri şu anda elektrikli motorlar dahil çok sayıda üründe kullanılıyor. Ancak Musk'ın da işaret ettiği gibi bu pillerin adında lityum geçse de bu element sadece pillerim yüzde ikisini oluşturuyor.

Lityum iyon pillerinin ana bileşeni nikel olduğu için Musk, maden şirketlerinden daha fazla nikel çıkartmalarını istiyor. Dünya genelindeki maden şirketlerine seslenen Musk, Tesla ile çevreye zarar vermeyecek şekilde nikel üreten şirketler arasında büyük anlaşmalar imzalayacaklarını söyledi. Ancak henüz bu yönde bir anlaşma somutlaşmış değil.

TESLA MODEL 3'TE 30 KİLOGRAM NİKEL BULUNUYOR

Mali danışmanlık şirketi Regent Advisors'ın başkanı Michael Beck de Tesla'nın Model 3 adlı elektrikli aracında 30 kilogram nikel bulunduğunu vurguladı. Nikelin enerjinin depolandığı bölge olduğunu söyleyen Beck, bu element ne kadar fazla olursa pilin enerji yoğunluğunun da o kadar yükseldiğini aktardı. Beck'e göre elektrikli otomobillerin kullanımının yaygınlığı arttıkça nikel ihtiyacı da fazlalaşacak.

Ancak nikel üretimi şu anki seviyede devam ederse bu elementin bulunması konusunda kıtlık yaşanacak ve fiyatlar da buna bağlı olarak gelecek birkaç yıl içinde artacak. Beck bu yüzden nikel üretimi sektöründe büyük yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi.

Zira şu anda dünyadaki en büyük nikel rezervleri Endoenzya'da bulunuyor.

Ancak uzmanlar bu elementin çevreye zarar vermeden düşük maliyetli şekilde çıkarılması konusunda hala çok sayıda zorluk bulunduğunun altını çiziyor.

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