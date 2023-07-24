  • BIST 6.783,84
  • Altın 1701.147
  • Dolar 26.9492
  • Euro 29.8744
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

Elon Musk: Twitter’ın kuşuna ‘veda etme vakti’

»
Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter’ın sembolü olan kuş logosu yerine “X” harfini kullanmak istediğini söyledi.
Elon Musk: Twitter’ın kuşuna ‘veda etme vakti’

Musk, Twitter’da yaptığı açıklamada logonun gün içerisinde değişeceğini ileri sürdü.

Ancak şimdiye kadarki kimi açıklamalarını hayata geçirmeyen Elon Musk’ın Twitter logosunu gerçekten değiştirip değiştirmeyeceği bilinmiyor.

Musk, şirketin ismini de X olarak değiştirmiş ve bunun “çoktan yapılması gereken bir değişiklik” olduğunu söylemişti.

Şirketin CEO’su Linda Yaccarino, markanın ismindeki yenilenmenin heyecan verici bir fırsat olduğunu savundu:

“Twitter devasa bir etki yaratarak iletişim şeklimizi değiştirdi. X daha da ileri gidecek ve küresel kasaba meydanını dönüştürecek.”

Küresel kasaba meydanı ifadesi, Twitter’ı aldığında Elon Musk’ın platformla ilgili hedeflerinden birisi olarak kullanılıyordu. Musk, sosyal ağlarda “aşırı sağ” ve “aşırı sol” arasında kutuplaştığını söylediği tartışma ortamının, daha çeşitli fikirlere açılmasını hedeflediğini iddia etmişti.

Twitter'ın en bilinen varlığı: Mavi kuş

Ekim ayında Twitter’ı satın alan Elon Musk, şirketin ismi dahil birçok özelliğini ve uygulamanın fonksiyonlarını değiştirdi.

Twitter internet sitesinde mavi kuş logosunun, şirketin en görünür varlığı olduğu ifade ediliyor.

Musk, Nisan ayında bu logoyu geçici olarak Dogecoin’in köpek simgesiyle değiştirmiş ve kripto paranın piyasa değerinin hızla artmasını sağlamıştı.

Şirket, geçtiğiniz ay Musk’ın açıklamasıyla yürürlüğe giren, “tweet görüntüleme sınırı” nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşmişti.

Onaylanmış ve “mavi tikli” hesaplar dışında herkesin günlük olarak belirli sayıda tweet’i görebilmesi, tepki çekmişti.

Eleştiriler üzerine Meta şirketi, Threads adlı rakip uygulamayla ortaya çıkmış ve beş günde 100 milyonu aşkın kullanıcı kazanmıştı.

Ancak Threads’in gelişi, henüz Twitter’ın pabucunun dama atıldığı anlamına gelmedi. Platformun 2022’de aylık olarak 450 milyonu aşkın aktif kullanıcısı olduğu duyuruldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter reklam gelirleri yarı yarıya düştü15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:59
  • FIFA’nın devamı ‘FC 24’ ön siparişte15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:42
  • Twitter'dan para kazanma dönemi başladı!14 Temmuz 2023 Cuma 15:59
  • Rus devlet teknoloji firması Apple'ı yasakladı14 Temmuz 2023 Cuma 09:42
  • Güneş'i odaya sığdırmak: Dünyanın en büyük nükleer füzyon roket motoru inşa ediliyor14 Temmuz 2023 Cuma 09:14
  • Akademisyenler TikTok yüzünden Texas'ı mahkemeye verdi14 Temmuz 2023 Cuma 08:40
  • SpaceX'in Starlink uyduları "istenmeyen" elektromanyetik radyasyon yayıyor13 Temmuz 2023 Perşembe 11:23
  • Şirket ‘yapay zeka var’ dedi, çalışanlarının yüzde 90’ını işten çıkardı13 Temmuz 2023 Perşembe 10:31
  • James Webb, ilk galaksilerin oluşumuna ve farklı gezegenlerde yaşam araştırmalarına ışık tutacak13 Temmuz 2023 Perşembe 08:23
  • Toyota’nın yeni pili, benzinli otomobilin sonunu getirebilir11 Temmuz 2023 Salı 21:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti