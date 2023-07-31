Elon Musk Twitter’ın logosunu neden “X” olarak değiştirdi?

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı ancak şu anda değeri 25 milyara düştüğü belirtilen Twitter'ın ikonik mavi kuş logosunu bir X harfine terk etmek istemesinin nedenleri tartışılırken, ünlü iş insanının X harfine olan yakın ilgisi herkes tarafından

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı ancak şu anda değeri 25 milyara düştüğü belirtilen Twitter'ın ikonik mavi kuş logosunu bir X harfine terk etmek istemesinin nedenleri tartışılırken, ünlü iş insanının X harfine olan yakın ilgisi herkes tarafından biliniyor.

Dünyada bir buçuk milyara yakın hesap ve 300 milyon civarında aktif üyesi ile en çok kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra radikal değişikliklere giden iş insanı Elon Musk, neden şirketin mavi renkli kuş logosunu “X” harfiyle değiştirdi?

Konuyla ilgili dünyanın dört bir yanındaki farklı yorumları ve değerlendirmeleri sizler için derledik:

Musk’ın “X” harfine ilgisi nereden geliyor?

Latin alfabesindeki 24. harf olmasından mı? Romen rakamlarında 10 anlamına gelmesinde mi? Cebirsel bir değişken olması mı? Müstehcen bir şeyi işaret etmesi mi? Yoksa bir mesajın sonundaki öpücük anlamına gelmesi mi?

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı ancak şu anda değeri 25 milyara düştüğü belirtilen şirketin ikonik mavi kuş logosunu bir X harfine terk etmek istemesinin nedenleri tartışıla dursun, ünlü iş insanının X harfine olan yakın ilgisi uzun zamandır biliniyor.

Bu ilgi, “PayPal”a dönüşen ikinci şirketine X.com adını vermeye çalıştığı zamana kadar uzanıyor.

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın ilk modellerinden biri olan Model X'i piyasaya sürdüğünde, SpaceX'i kurduğunda ve yapay zeka uygulaması xAI'yi başlattığında ünlü iş insanı her zaman bu harfi kullanmayı ihmal etmiyor.

En önemlisi de en küçük çocuğuna "X Æ A-12 "ya da kısaca "X" adını vermiş olması. Dolayısıyla bu haftaki yeniden markalaşma, tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda çok fazla şok etmiyor.

Güçlü sembol X

X, Musk’ın Twitter'ı "her şey uygulaması" haline getirme hırsıyla da uyumlu. Sevin, nefret edin, Twitter'ın süregelen düşüşünde bir başka işareti olarak görün, X yeni bir logo olarak oldukça uygun görünüyor.

X her şey değil, ama kesinlikle çok fazla alanı kapsıyor...

X hem bilineni (X noktayı işaret eder) hem de bilinmeyeni (cebirde) temsil eder ve çeşitli mistik özelliklere sahip olduğu düşünülür.

X'in sıklıkla ölüm ve yeniden doğuşla ilişkilendirildiğini de unutmamak gerekir. Çünkü harfin bir döngünün sonunu ve diğerinin başlangıcını işaret ettiği düşünülüyor. Bu, X'in İbrani alfabesindeki kendi kuyruğunu yutan yılanı sembolize eden 'Samekh' ile olan ilişkisine işaret ediyor. Yani sonsuz bir döngünün, değişimin ya da geçişin sembolü.

Twitter'ın Musk yönetimindeki mevcut (oldukça kaotik) geçiş durumu düşünüldüğünde harf duruma oldukça uygun olarak görülüyor.

Ruhani özellikler

Geçişin ötesinde, X harfi Katolik Kilisesi tarafından genellikle Kutsal Üçlü'nün sembolü olarak kullanılırken, Hinduizm'de X, Brahma, Vişnu ve Şiva'nın kutsal üçlüsünü temsil ediyor. Aynı zamanda kutsal haçın kutsal bir sembolü olarak görülür; bu nedenle, özellikle rüya yorumunda, haç kurbanı ve hatta işkenceyi sembolize ediyor.

Yine, Twitter'ın yıllar içinde nefret söylemi, çevrimiçi zorbalığın yaygınlaşması ve platformun ruh sağlığına zararlı olduğunun yaygın olarak kabul edilmesiyle adeta bir 'cehenneme' dönüştüğü düşünüldüğünde oldukça uygun.

Bu da X'in olumsuz bir sembol olmasına yol açıyor. Kötü ruhları uzaklaştıran bir koruma totemi olarak algılanabilse de muhtemelen X'in çapraz iki kılıca benzediği gerçeğinden kaynaklanan bir inanç, harfin açık bir şekilde uğursuz alt tonları olarak görülüyor.

Başka bir yoruma ise göre X tarihsel olarak, köleliği hatırlatıyor. Birçok Afrikalı ve Afrikalı-Amerikalı için X, köle sahiplerinin yanlarında kölelik yapanlara şisim vermemesi ve yokluğu çağrıştırıyor.

Malcom X'in 1952'de X soyadını almasının nedeninde de bu yatıyor. Onun için bu soyadı atalarının bilinmeyen Afrikalı ismini sembolize ediyordu.

X'in yukarıda bahsedilen ölümle olan ilişkisini de görmezden gelmek zor. Kafatası ve çapraz kemiklerin sembolü uzun zamandır tehlike ile ilişkilendirilmiş, özellikle de bir zamanlar korsanlarla irtibatlandırılmıştı. Sonunda, zehirli maddelerin etiketlenmesinde standart haline geldi ve böylece harfin korkutucvu yanı daha da güçlendi.

İki ucu keskin bir kılıç olarak X

X'in bazı olumsuz yönleri belirli popüler kültür referanslarıyla da dengeleniyor. Örneğin X ile derecelenmiş filmler ve pornografiyi ya da sansürü işaret edebiliyor.

Bir de X Kuşağı var, 1965 ve 1981 yılları arasında doğanlar da dahil olmak üzere bu kuşak genellikle toplumsal baskılar ve parayla ilgilenmeyen bir demografik grup olarak nitelendiriliyor.

Bununla birlikte, diğer popüler kültür örnekleri nostalji ve hatta heyecan uyandırabiliyor.

X-Men çizgi romanları ve filmlerinde baş rolde bulunan harf, en zor sporlara da isim babalığı yapıyor. ABD hükümeti hakkında komplo teorileri ve paranoya etrafında dönen 90'ların kült bilim kurgu dizisi 'The X Files' da harfin dünyaca tanınmasında önemli rol oynayan bir faktör...

Belki de Elon Musk bunların bir hayranı ve eğer öyleyse, Twitter'ın ikonik kuşundan kurtulmak için doğru zamanı seçtiği de söylenebilir.

Ne de olsa dizi bu yıl 30 yaşına giriyor. X genellikle tanımlanması zor bir şeyin kısaltması, ancak belki de tüm bu gizemli X yeniden markalaşması göründüğü kadar karmaşık değil, belki de sadece X Files dizisinin ana karakterleri FBI ajanları Fox Mulder ve Dana Scully'ye küçük bir göz kırpma.

Ya da belki de biz fazla düşünüyoruz ve o sadece harfin havalı göründüğü inancında. Sebep ne olursa olsun, Musk'ın X'i bir tanımlayıcı olarak kullanması iki ucu keskin bir kılıç gibi duruyor.