Elon Musk Twitter'ın mavi kuşundan vazgeçmekte haklı mı?

İnternet dünyasının en tanıdık logolarından biri olan Twitter'ın öten mavi kuşu artık tarihe karışıyor. Peki siyah beyaz X logosu ustaca bir dokunuş mu olacak yoksa bir pazarlama faciası mı?

Natalie Sherman

Unvan,BBC İş Dünyası Muhabiri

İnternet dünyasının en tanıdık logolarından biri olan Twitter'ın öten mavi kuşu artık tarihe karışıyor. Peki siyah beyaz X logosu ustaca bir dokunuş mu olacak yoksa bir pazarlama faciası mı?

Twitter'ın CEO'su Elon Musk'ın şirketin logosunu Art Deco tarzı bir X ile değiştireceği haberlerini ilk gördüğünde pazarlama profesörü Jean-Pierre Dube'un tepkisi bunun bir şaka olduğu yönündeydi.

Chicago Booth School of Business'ta öğretim görevlisi olan Dube "Neden dünyaca bilinen bir markayı satın alıp sonra logosunu çöpe atıp sıfırdan başlamaya karar verirsiniz ki?" diye düşündü. Kısa vadede bu saçma bir şeydi.

Peki ya uzun vadede işe yarayabilir mi?

Elon Musk'ın geçen yıl Twitter'ı satın almasından bu yana sosyal medya platformu zor günler geçirdi.Reklam gelirleri yarı yarıya düştü ve Musk'ın getirdiği, hangi hesapların resmi hesap olarak tanınacağı ya da içeriğin nasıl yönetileceğine dair değişiklikler karşısında büyük markalar platformdan geri çekildi.

İşten çıkarmalar ve ödenmeyen faturalar da davalara ya da basında yer alan eleştirel haberlere yol açtı.

Twitter'ın hissedarlarından Fidelity'ye göre şirket bugün Musk'ın Ekim 2022'de satın almak için ödediği 44 milyar doların üçte biri değerinde.

Consultancy Brand Finance'in son tahminleri de marka değerinin geçen yıldan bu yana 3,9 milyar dolar, yani yaklaşık yüzde 32 değer kaybettiğini gösterdi.

Nebraska Omaha Üniversitesi'nden pazarlama profesörü Yanhui Zhao, araştırmaların markalarda yeniliğe gitmenin olumlu sonuçlar verebileceğine işaret ettiğini söyledi. Özellikle de şirketin başı dertteyse ya da yön değiştirmek istiyorsa.

Markalarında yeniliğe gittiğini duyuran 215 şirket üzerinde değerlendirme yapan Zhao, bunların yarısından fazlasının olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

Zhao, bu çerçevede bakıldığında Elon Musk'ın logoyu değiştirme adımının doğru zamanda atılmış olabileceğini savundu:

"Twitter'ın stratejik olarak yön değiştirdiği düşünülünce markada yeniliğe gidilmesine de ihtiyaç vardı."

Elon Musk, Twitter'ı Çin'de para gönderilen, taksi çağırılan, otellerde yer ayırtılabilen ve oyunlar oynanabilen WeChat gibi bir "her şeyi içeren uygulamaya" dönüştürmek istiyor.

Ancak Boston Üniversitesi Questrom School of Business'tan Shuba Srinivasan "Başarılı olmak bir şirketin başı dertteyken daha zordur" dedi.

Özellikle de Twitter'ın rolüne talip olmak için aportta bekleyen Mark Zuckerberg'ün yeni platformu Threads gibi sosyal medya rakipleri de varken, Musk'ın kararının riskli bir adım olduğunu düşündüğünü belirtti.

Srinivasan "Logonun değiştirilmesi birçok Twitter kullanıcısının Musk'ın şirketi almasının, bildikleri Twitter'ın sonunu getireceği yönündeki korkularını haklı çıkaracak" dedi.

Profesör Dube da logo değişikliğinin Twitter'ın halihazırda Musk'ın kendisi tarafından yaratılmış sorunlarını ne kadar çözebileceğinin bilinmediğini söyledi.

Dube "Bence ortada bir marka sorunu yoktu, bir liderlik sorunu vardı," diye konuştu.

Mayıs ayında verdiği bir mülakatta Elon Musk, Twitter'ın markasını genişletmesi gerektiğini düşündüğünü söylemiş, bunun şirketi ünlü yapan kısa yazılı paylaşımların ötesinde bir noktaya taşıma fikrine yardımcı olacağını belirtmişti.

Ancak uzmanlar bu vizyonun başarılı olması ihtimalinin önünde engeller olduğu görüşünde.

Forrester Research Haziran'da yayımladığı "Süper uygulama penceresi kapandı" başlıklı raporunda Google ve Apple gibi teknoloji devlerinin halihazırda ABD ve Avrupa'daki milyarlarca kullanıcıya süper uygulama benzeri fonksiyonları sunduklarını, sert regülasyonlar ve çetin rekabet karşısında başkaları için fırsatların sınırlı olduğunu yazdı.

Raporda Musk'ın örnek olarak gösterdiği WeChat'in Çin'de popüler olmasının diğer ödeme hizmetlerinin ortaya çıkmasından önceye rastladığına ve çok sayıda uygulama indirmeyi zorlaştıran sınırlı telefon hafızası gibi teknik sorunların bir sonucunda gerçekleştiğine de dikkat çekildi.

Forrester'dan Mike Proulx "Musk'ın vizyonu X'i bir 'her şey uygulamasına' çevirmek ama bu zaman, para ve insan gücü isteyen bir şey. Twitter'da bunların üçü de yok," ifadelerini kullandı.

Proulx, önümüzdeki 12 ay içinde Twitter'ın kapanacağını ya da satılacağını düşündüğünü de belirtti.

Harvard Business School'dan Profesör Andy Wu da Twitter'ın medya, siyaset ve finans dünyasındaki kullanıcıları platforma sadık kalsalar da X'in başarılı olması için daha geniş yelpazede bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi gerektiğini söyledi.

Twitter'ın Musk'ın satın almasından önce de zor bir dönemden geçtiğini belirten Wu biraz risk almanın işe yarayabileceğini savundu.

Wu "Bu değişikliklerin doğru yönde olup olmadığını tartışabiliriz ama Twitter'da değişikliğe gidilmesine kesinlikle ihtiyaç vardı" dedi.