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Elon Musk yapay zeka şirketi kurdu

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Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI’yı hayata geçirdi.
Elon Musk yapay zeka şirketi kurdu

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, xAI’nın amacının “Evrenin gerçek doğasını anlamak” olduğu kaydedildi.

xAI ekibinin Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk tarafından yönetildiği kaydedilen açıklamada, ekip üyelerinin daha önce DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla ve Toronto Üniversitesinde çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, ekibin yapay zeka alanında en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına katkıda bulunduğu, yenilikçi tekniklerle analizleri kullanıma sunduğu ve alandaki en büyük buluşlardan bazılarının geliştirilmesine öncülük ettiği belirtildi.

Şirketin misyonuna doğru ilerleme kaydetmesi için Twitter, Tesla ve diğer şirketlerle yakın bir şekilde çalışacağı ifade edildi.

Elon Musk, mart ayında, yapay zeka robot tasarımları için ortak güvenlik protokolleri geliştirilene ve bağımsız uzmanlarca uygulanıp denetimi yapılana kadar ileri yapay zeka robotlarının geliştirilmesine ara verilmesini talep eden açık mektubu imzalayan binden fazla kişi arasında yer almıştı.

Musk, nisanda da Microsoft ve Google’ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotlarına meydan okumak amacıyla “TruthGPT” adını verdiği bir platformu başlatacağını açıklamıştı.

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