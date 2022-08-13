  • BIST 2.864,25
  • Altın 1038.865
  • Dolar 17.9312
  • Euro 18.392
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

En az 62 yaşında olan yeşil deniz kaplumbağası Katie son 30 senede nerelerdeydi?

» »
SPOT, Çevre Koruma Dairesi izni ve işbirliği ile son 30 senedir Alagadi’de üreyen deniz kaplumbağalarını izlemekte. Bu çalışmalar sırasında yumurtlamaya gelen tüm anneler markalanarak kimliklendirilmekte
En az 62 yaşında olan yeşil deniz kaplumbağası Katie son 30 senede nerelerdeydi?

 

Alagadi’de 30 yıldır gerçekleştirilen bu çalışmalar sırasında toplam 750 yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas) ve 650 Caretta olarak bilinen iri-başlı deniz kaplumbağası tek tek markalandı. Bu sayede biliyoruz ki, deniz kaplumbağaları 2 ile 6 yıllık aralıklarla üremek üzere ülkemiz kıyılarına geliyor ve üreme sezonunda 3 ile 6 kadar yuva yapabiliyor.

 

1992’den beridir Alagadi’de yumurtlayan anneleri 2022 yılında halen görmek büyük mutluluk! Bazılarına o kadar aşina oluyoruz ki, sadece siluetlerinden tanır hale geliyoruz…

 

SPOT olarak bugüne kadar 100’den fazla deniz kaplumbağasını uydu vericisi ile izledik. Biliyoruz ki, birkaç yıl ara ile üremek üzere sahillerimize gelen deniz kaplumbağaları genel olarak aynı göç yollarını izleyerek aynı bölgelerde yaşamak üzere ülkemiz sularını terk ediyor. Fakat bu çalışmalar aynı bireyin birkaç yıl ara ile izlenmesi ile varılan sonuçlardı. Oysa aynı bireyin 30 yıl boyunca aynı rotayı ve beslenme bölgesini kullanıp kullanmadığı konusunda bilgimiz yok. Fatak, Katie sayesinde bu konuya ışık tutabileceğiz!

 

En az 62 yaşında!

 

G#55 kimlik numaralı Katie, Alagadi’de gece gözlemi yapan SPOT ekibi tarafından tespit edilen 55. yeşil kaplumbağa. İlk kaydedildiği 1995 yılından sonra 1999, 2003, 2006, 2010, 2015, 2018 ve 2022 yıllarında Alagadi’de yumurtlamaya devam etti. Bunca yıllık tecrübemize dayanarak Katie’nin en az 62 yaşında olduğunu düşünüyoruz.

 

“Akdeniz’de uydu vericisi ile takip edilmiş ilk yeşil kaplumbağalardan!”

 

Aslında Katie Akdeniz’de gerçekleştirilen ilk izleme çalışmalarının da önemli bir parçasıydı. SPOT olarak 1999 yılında onu ilk kez Alagadi’den Mısır’daki Nil nehri’nin ağzına kadar takip etmiştik. Fakat çalışma sırasında vericide bozukluk yaşandı. Daha sonra, 2003 yılında, yeniden takip edilerek, bu kez beslenme alanı olan Libya’nın Sitre Körfezi’ne kadar izlemeyi başardık. Şimdi bundan neredeyse 20 yıl sonra, 27 Temmuz 2022 tarihinde Katie’yi yeniden izlemeye başladık. Böylece yıllar sonra Katie’nin yeniden Libya’ya dönüp dönmeyeceğini heyecanla izleyerek göreceğiz!

 

Katie’nin göçüne sen de tanık olmak istiyorsan www.cyprusturtles.org/tracking sayfamızdan onu takip edebilirsin.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zahire ödemeleri gerçekleşiyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 12:34
  • En az 62 yaşında olan yeşil deniz kaplumbağası Katie son 30 senede nerelerdeydi?13 Ağustos 2022 Cumartesi 12:32
  • İnatla ve Israrla Bu Sene De “Bağımsız Kıbrıs”13 Ağustos 2022 Cumartesi 12:13
  • Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 48’inci yıl dönümü…13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:17
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Bulgaristan’daki yarışmaya katılan sporcu ve antrenörlerini kabul etti13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:16
  • PGM Binasında bulunan konferans salonuna EYBİL EFENDİ’nin ismi verildi13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:15
  • Öğretmenlik sınavları bugün yapılıyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:31
  • Rum tarafının yürüttüğü çalışmalar kabul edilemez!13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:30
  • Ertuğruloğlu'ndan ağır eleştiri!13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:29
  • Oğuz: Oluşan süt fazlalığını Türkiye’ye pazarlayacağız13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti