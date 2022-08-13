En az 62 yaşında olan yeşil deniz kaplumbağası Katie son 30 senede nerelerdeydi?

SPOT, Çevre Koruma Dairesi izni ve işbirliği ile son 30 senedir Alagadi’de üreyen deniz kaplumbağalarını izlemekte. Bu çalışmalar sırasında yumurtlamaya gelen tüm anneler markalanarak kimliklendirilmekte

Alagadi’de 30 yıldır gerçekleştirilen bu çalışmalar sırasında toplam 750 yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas) ve 650 Caretta olarak bilinen iri-başlı deniz kaplumbağası tek tek markalandı. Bu sayede biliyoruz ki, deniz kaplumbağaları 2 ile 6 yıllık aralıklarla üremek üzere ülkemiz kıyılarına geliyor ve üreme sezonunda 3 ile 6 kadar yuva yapabiliyor.

1992’den beridir Alagadi’de yumurtlayan anneleri 2022 yılında halen görmek büyük mutluluk! Bazılarına o kadar aşina oluyoruz ki, sadece siluetlerinden tanır hale geliyoruz…

SPOT olarak bugüne kadar 100’den fazla deniz kaplumbağasını uydu vericisi ile izledik. Biliyoruz ki, birkaç yıl ara ile üremek üzere sahillerimize gelen deniz kaplumbağaları genel olarak aynı göç yollarını izleyerek aynı bölgelerde yaşamak üzere ülkemiz sularını terk ediyor. Fakat bu çalışmalar aynı bireyin birkaç yıl ara ile izlenmesi ile varılan sonuçlardı. Oysa aynı bireyin 30 yıl boyunca aynı rotayı ve beslenme bölgesini kullanıp kullanmadığı konusunda bilgimiz yok. Fatak, Katie sayesinde bu konuya ışık tutabileceğiz!

En az 62 yaşında!

G#55 kimlik numaralı Katie, Alagadi’de gece gözlemi yapan SPOT ekibi tarafından tespit edilen 55. yeşil kaplumbağa. İlk kaydedildiği 1995 yılından sonra 1999, 2003, 2006, 2010, 2015, 2018 ve 2022 yıllarında Alagadi’de yumurtlamaya devam etti. Bunca yıllık tecrübemize dayanarak Katie’nin en az 62 yaşında olduğunu düşünüyoruz.

“Akdeniz’de uydu vericisi ile takip edilmiş ilk yeşil kaplumbağalardan!”

Aslında Katie Akdeniz’de gerçekleştirilen ilk izleme çalışmalarının da önemli bir parçasıydı. SPOT olarak 1999 yılında onu ilk kez Alagadi’den Mısır’daki Nil nehri’nin ağzına kadar takip etmiştik. Fakat çalışma sırasında vericide bozukluk yaşandı. Daha sonra, 2003 yılında, yeniden takip edilerek, bu kez beslenme alanı olan Libya’nın Sitre Körfezi’ne kadar izlemeyi başardık. Şimdi bundan neredeyse 20 yıl sonra, 27 Temmuz 2022 tarihinde Katie’yi yeniden izlemeye başladık. Böylece yıllar sonra Katie’nin yeniden Libya’ya dönüp dönmeyeceğini heyecanla izleyerek göreceğiz!

Katie’nin göçüne sen de tanık olmak istiyorsan www.cyprusturtles.org/tracking sayfamızdan onu takip edebilirsin.