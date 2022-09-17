Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle ülkelerden peş peşe yeni haberler geliyor. Son olarak, Fransa'da kışın birkaç saatlik elektrik kesintilerinin olabileceği bildirildi

Öte yandan Belçika ise enerji krizine karşı yeni önlemler almaya başladı. Ülkede hanelerin doğal gaz ve elektrik faturalarına indirim yapılacağı ve enerji faturaları nedeniyle iflasların erteleneceği bildirildi.

Fransız elektrik iletim şebekesine (RTE) göre ülkede kışın birkaç saatlik elektrik kesintileri olabilir. Öte yandan Belçika'da enerji krizine karşı yeni önlemler alındı. İşte detaylar...

Kuruluşun 2022-2023 kışına ilişkin senaryoları derleyen ön tahmin araştırmasında, Fransa'da gelecek kış aylarında elektrik sistemi üzerinde ciddi baskı olma riski üzerinde duruldu ve bu riskin tüketimi azaltarak kontrol edilebilir olduğu kaydedildi.

Araştırmada, elektrik sisteminde tüketime dayalı baskı oluştuğunda, elektrik kesintisi riski olasılığına değinildi.

Ülkedeki elektrik tüketimi hakkında vatandaşlara yeşil, turuncu ve kırmızı renk işaretleriyle bilgi veren EcoWatt platformuna atıfta bulunulan araştırmada, 6 aylık kış sürecinde Fransa'da sadece birkaç "kırmızı" sinyal öngörüldüğüne değinildi.

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Araştırmada, büyük çoğunlukla saat 08.00 ile 13.00 ve 18.00 ile 20.00 arasında hafta içi kesinti riskinin bulunduğu üzerinde duruldu.

Çoğu zaman ulusal düzeyde elektrik tüketiminin, yüzde 1 ila 5, aşırı meteorolojik koşullarda ise yüzde 15'e kadar azaltarak kesintilerin önlenebileceği kaydedildi.

Araştırmada, Fransa'da elektrik sisteminin tamamen çökmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığına işaret edildi.

EcoWatt'ın bildirdiği "kırmızı" sinyal, elektrik sisteminde tüketime dayalı ciddi baskı oluştuğu ve tüketim azaltılmadığı taktirde, elektrik kesintilerin kaçınılmaz olduğunu bilgilendiriyor.

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ENERJİDE TASARRUF ADIMLARI

Fransa, "Enerji Tasarrufu Planı" kapsamında bu yılki enerji tüketimlerini geçen yıla göre yüzde 10 azaltmayı hedefliyor.

Enerji tasarrufu için ulusal düzede, iş yerlerinde klimaların en düşük 26 derecede, kaloriferlerin de en yüksek 19 derecede çalıştırılması kararlaştırıldı.

Mağaza vitrinlerinin ışıkları gece 01.00'den sabah 06.00'ya kadar söndürüldü.

Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin Lille, Marsilya gibi farklı kentlerinde enerjide tasarruf adımları atıldı.

Paris'te 23 Eylül'den itibaren tüm belediye binalarının ışıklarının yerel saat ile 22.00'de, Eyfel Kulesi'nin ışıklarının da saat 23.45'te söndürülmesine karar verildi.

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Başkentteki kamu binalarının sıcaklıkları kademeli olarak 19 dereceden 18 dereceye düşürülecek ve idari kurumlara ait binalar bu kış bir ay geç ısıtılmaya başlanacak. Paris'in yüzme havuzlarındaki sıcaklık da bir derece düşürülecek.

Ülkedeki enerjide tavan fiyat uygulaması devam edecekken, Ocak 2023 itibarıyla gaz, Şubat 2023 itibarıyla elektrik fiyatlarındaki artış yüzde 15'le sınırlandırılacak.

10 Ekim'de enerji tasarrufuna ilişkin bilinçlendirme kampanyasının başlatılacağı ülkede, artan enerji fiyatlarıyla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar 12 milyon haneye 100 veya 200 avroluk enerji çeki verilecek.

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BELÇİKA'DA ENERJİ KRİZİNE KARŞI YENİ ÖNLEMLER

Belçika'da kasım ve aralık aylarında hane başına aylık 135 avro doğal gaz ve 61 avro da elektrik yardımında bulunulacak.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle gerçekleştirilen toplantı bitiminde açıklama yaptı.

Toplantıda, federal hükümet olarak hızla artan enerji fiyatları karşısında haneleri ve işletmeleri desteklemek için yeni önlemleri belirlediklerine işaret eden De Croo, "Krizden en fazla etkilenen hanelere gelir ve enerji sözleşmelerine bağlı olarak kasım ve aralıkta doğal gaz faturalarına aylık 135 avro, elektrik faturalarında da aylık 61 avro indirim uygulanacak." ifadesini kullandı.

Ülkede yoksullara yönelik sosyal enerji tarifelerinde olanların bu indirimlerden faydalanamayacağını anlatan De Croo, paketin değişken fiyatlı ve sabit ödemeli enerji sözleşmelerine sahip olanları kapsadığını belirtti.

De Croo, kalorifer yakıtı ile ısınanlara sağlanan 225 avroluk desteğin de 300 avroya yükseltildiğini ifade etti.

Yüksek enerji fiyatlarından mağdur olan işletmelere ve serbest çalışanlara yönelik önlemler de aldıklarına dikkati çeken De Croo, şirketlerin sosyal güvenlik primleri ve vergi ödemelerini ertelemelerine izin verileceğini, geçici bir enerji işsizlik desteği uygulanacağını, kasım ve aralık aylarında gaz ve elektrik vergilerinin düşürüleceğini, enerji faturaları nedeniyle iflasların erteleneceği açıkladı.

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Belçika'da Flaman Bölgesi'nin enerji düzenleyici kurumu Vreg, ülkede yeni sözleşmeye yapan, ortalama miktarlarda tüketim gerçekleştiren bir ailenin yıllık elektrik faturasının 3 bin 256 avro, doğal gaz faturasının da 5 bin 954 avro seviyesine çıktığını açıklamıştı.

Belçika hükümeti, son dönemde enerji faturalarını düşürmeye yönelik çeşitli tedbirler uygulamaya koyuyor.

Belçika'da doğal gaz ve elektrikte KDV oranı yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilmiş, yoksullara yönelik sosyal tarifeler uygulamaya girmişti.

Evini kalorifer yakıtı ile ısıtanlara 225 avro ve elektrik faturalarına katkı için abonelere 100 avroluk yardım sağlandı.

ATİNA BELEDİYESİ BİNASINDA ENERJİ TASARRUFU İÇİN IŞIKLANDIRMAYA SINIRLAMA

Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Atina Belediyesi binasının ışıklandırması sınırlandırıldı.

Bu akşamdan itibaren geçerli olacak uygulamaya göre, Atina Belediyesi binasının ışıkları akşamları kapatılacak.

Atina'daki arkeolojik alanlarda da ışıklandırma kısıtlamasına gidilecek. Mevcut ışıklandırma sistemleri ise LED kullanımı ile tasarruflu hale getirilecek.

Hafta başında Yunanistan Parlamentosunun ışıklarına sınırlandırma getirilmişti. Enerji tasarrufu için bina yüzeyindeki ışıklandırmanın kapatılmasına, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıkların kullanılmasına karar verilmişti.