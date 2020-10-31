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Enkaz altından birbirlerine sarılmış halde çıkarıldılar

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Yunanistan'ın Sisam Adası'nda 17 ve 15 yaşlarında iki çocuk hayatını kaybettiği bilgisi gelmişti. Enkaz kaldırma çalışmaları büyük bir dramı ortaya çıkardı.
Enkaz altından birbirlerine sarılmış halde çıkarıldılar

Seferihisar açıklarında dün gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremden İzmir'den sonra en çok etkilenen yerlerden biri olan Yunanistan'ın Sisam Adası'nda 17 ve 15 yaşlarında iki çocuk hayatını kaybettiği bilgisi gelmişti. Enkaz kaldırma çalışmaları büyük bir dramı ortaya çıkardı. Sevgili oldukları öğrenilen iki çocuğun cansız bedenleri enkaz altından birbirine sarılmış halde çıkarıldı.

zmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Sisam adasında da hissedildi. Depremi hisseden halk sokağa döküldü,depremde 2 çocuk hayatını kaybederken, yaralı sayısının 19'a çıktığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi. Başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar ülkedeki geniş bir alanda hissedilen depremde Sisam'da hasara ve can kaybına neden oldu. Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti. Deprem nedeniyle Vathy kasabasında baygın halde bulunan 17 yaşındaki Aris ve 15 yaşındaki Clarie ‘nin yaşamını yitirdiği açıklanırken, yaralı sayısının 19’a yükseldiği ifade edildi.

CANSIZ BEDENLERİ BİRBİRLERİNE SARILMIŞ HALDE ÇIKARILDI

Deprem nedeniyle adada hayatlarını kaybeden 17 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğun ölümü Yunanistan'ı yasa boğdu. 17 yaşındaki Aris ve 15 yaşındaki Claire'in sevgili oldukları ve altında kaldıkları enkazdan cansız bedenlerinin birbirine sarılmış halde çıkarıldıkları ifade edildi.

Ada sakinlerinin ifadelerine göre, iki çocuk okuldan çıkmış ve neredeyse her gün kullandıkları dar bir sokaktan geçerek evlerine dönüyorlardı. Depremin başlamasının ardından 17 yaşındaki Aris, 15 yaşındaki kız arkadaşını korumak için ona sarıldı ancak iki çocuk üzerlerine düşen beton parçaları nedeniyle enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.

BİR ÇOK ARAÇ VE EV SULAR ALTINDA KALDI

Karlovasi Limanı'nda ve diğer kıyı bölgelerinde meydana gelen küçük ölçekli tsunamiler sebebiyle çok sayıda araç ve ev sular altında kaldı. Yunanistan Alt Yapı Bakanlığı, depremzedelerin Vathy ve Sisam adası çevresinde kurulan çadır kente yerleştirildiğini duyurdu.

 

SİSAM ADASI 4.1 İLE İKİNCİ KEZ SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden verilen bilgiye göre saat 23.35'te Sisam Adası yakınlarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem adada korku ve paniğe neden oldu. Atina Jeoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Sisam adasında bu sabah saat 5'e kadar, 4,1 ve 4,2 olmak üzere yaklaşık 60 artçı sarsıntının meydana geldiği ifade edildi.

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