Enkaz üzerindeki pozları tepki çeken Itır Esen sessizliğini bozdu

'Tehlikenin farkında mısın?' sloganıyla depreme dikkat çekmek için bir sosyal sorumluluk projesinde yer alan Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlar tepki çekti.

Çekimden bir videoyu sosyal medyadan paylaşan Esen, eleştirilerin hedefi olunca paylaşımını kısa sürede sildi.

Sosyal medya kullanıcılarından "Böyle 'farkındalık' olur mu?" eleştirisi alan Esen, hakkında yapılan yorumlarla ilgili, “Çekimin yapıldığı bina medyada yer aldığı gibi depremde yıkılan bir bina değildir. Beklenmekte olan İstanbul depremi için sadece kentsel dönüşümü hızlandırmak ve farkındalık yaratmak adına bu sosyal sorumluluk kampanyasında yer aldım” dedi.