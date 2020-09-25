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Epic Games mağazasında RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ücretsiz

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RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition lunapark yanında su parkları ve hayvan parkları kurabildiğiniz eklentilere sahip. Ayrıca Heroes & Generals WWII oyunu da ücretsiz.
Epic Games mağazasında RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ücretsiz

Her hafta ücretsiz oyunlarla oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games mağazası bu hafta da sevilen bir oyunu hediye ediyor. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition işletme oyunu bu hafta ücretsiz.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition neler sunuyor?

Oyun dünyasının beğenilen RollerCoaster Tycoon serisinin üçüncü oyunu yine lunapark heyecanını yaşatıyor. Sıfırdan başladığınız lunapark işletmecisi kariyerinizde mali durum, personel durumu, ekipman durumu, hizmet durumu gibi pek çok konuyu takip etmeniz gerekiyor.

Oyunda kazan veya kaybet şeklinde ilerlediğini bir kariyer modu ve para harcamadan ilerleyebileceğiniz sandbox modu yer alıyor. Bu paket içerisinde su parkları kurabileceğiniz Soaker! ve hayvan parkları kurabileceğiniz Wild! genişleme paketleri de unutulmamış.

Diğer taraftan dünyanın dört bir tarafından oyuncularla topyekün bir İkinci Dünya Savaşı deneyimi yaşadığınız ve 15 şehri ilk işgal etme mücadelesi verdiğiniz Heroes & Generals WWII oyunu da süresiz olarak mağazada ücretsiz edinilebiliyor.

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