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Ercan Yolu'nda Trafik Kazası: Sürücüsü Tutuklanan Araç Minibüse Çarptı

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Yonca Kavşağı-Ercan Anayolu'nda Trafik Kazası: Minibüs ve Araç Çarpıştı, Sürücü Tutuklandı
Ercan Yolu'nda Trafik Kazası: Sürücüsü Tutuklanan Araç Minibüse Çarptı

Yonca Kavşağı-Ercan Anayolu’nun 4 Mart 2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında meydana gelen trafik kazası, bölgede büyük bir endişe yaratmıştır. Söz konusu kazada, Samet Kaan KAZICI (E-20) yönetimindeki ZND 802 plakalı araç ile Ercan istikametine seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyreden Ali NANE (E-25) idaresindeki HK 216 plakalı minübüsün sağ yan kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan ZND 802 plakalı araç, yol ortasındaki beton bariyerlere çarparak durmuştur. Diğer araç olan HK 216 plakalı minübüs ise çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulmuş, yolun solunda bulunan akasya ağaçlarına ve çelik bariyerlere çarparak durabilmiştir. Neyse ki, kaza sonucunda herhangi bir yaralanma olmamıştır.

Ancak, ZND 802 plakalı araç sürücüsü Samet Kaan KAZICI, aracı mal sahibinden izinsiz ve sigorta kapsamaksızın kullanmak suçlamasıyla tutuklanmıştır. Emniyet birimleri tarafından yürütülen soruşturma ise halen devam etmektedir. Kazanın detayları ve sorumluluklar üzerine yapılan incelemelerle ilgili kamuoyuna daha fazla bilgi verilecektir

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