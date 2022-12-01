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Erdoğan: KKTC’ye desteğimiz sürecek

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.
Erdoğan: KKTC’ye desteğimiz sürecek

Yayımlanan bildiride KKTC’ye de değinildi, şu ifadelere yer verildi

“KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLI DAVASINA DESTEK KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK”

Türkiye’nin uzlaşmacı ve samimi yaklaşımı ile çözüm odaklı diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan’dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuku ve antlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesinin beklendiği vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci statüsünde kabulünden duyulan memnuniyet dile getirilmiş, Kıbrıs meselesinde hakikatleri ve hakkaniyeti esas alan çözüm yollarını kapatma gayretlerinin akamate uğramaya mahkum olduğu ve Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verilen desteğin kararlılıkla sürdürüleceği ve diğer uluslararası kuruluşlar ile ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir.

Bosna-Hersek ve Kosova’da meydana gelen son gelişmeler değerlendirilmiş, bölgedeki istikrar, huzur ve barış ortamının muhafazası için ayrılıkçı söylemler ve tek taraflı girişimlerden kaçınılması çağrısında bulunulmuştur.”

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