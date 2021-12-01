Erdoğan: Kur, enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer

Erdoğan, Türkiye'nin bugün uyguladığı ekonomi politikalarının bir anda ortaya çıkmadığını, 19 yıldır bu politikalara hazırlık yapıldığını söyledi. Merkez Bankası'nın dövize müdahale açıklamasının ardından 13,85'ten 12,47'ye düşen Dolar/TL kuru, Erdoğan'ın konuşmasının ardından 13,36'ya yükseldi.

Merkez Bankası’nın kura müdahalesinin ardından 13,85’ten 12,47’ye düşen dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kur dediğin bugün artar, yarın düşer" dediği konuşması sırasında 13,36’ya yükseldi

Merkez Bankası’nın dövizdeki hareketlilik nedeniyle piyasaya müdahale edildiği açıklamasının ardından 13,85’ten 12,47 seviyelerine düşen dolar/TL kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında 13,36 seviyesine yükseldi.

Erdoğan konuşmasında “Düşük kurla ülkemizi ithalat cenneti haline getirenlere geçit vermeyeceğiz. Asıl zenginliğin kur değeriyle değil ülkenin üretim gücüyle olduğunu biliyoruz” dedi.

“Faiz düştüğünde paradan para kazanan dışında kimsenin kaybı olmaz. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kurdaki ve fiyatlardaki yükselişin makul sınırları aşan kısımları, yeni ekonomi politikamızın sonucu değil, o politikayı engelleme girişimlerinin neticesidir.

“Dünyanın her yerinde değişen, çeşitlenen, yeni araçlarla zenginleşen ekonomi politikalarına güzellemeler dizip ülkemizi 74 yıllık köhne IMF reçetelerine mahkum etmek isteyenlerin riyakarlıkları paçalarından akıyor.

“Sadece enflasyona bakarak Türk ekonomisini okumak haksızlık olur.

"Yüksek faiz, düşük kur üzerine kurulu sömürü düzenine bu ülke bir daha dönmeyecek."