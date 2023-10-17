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Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesinde, başta İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.
Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesinde, başta İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve başta bölgedeki insan hakları ihlalleri olmak üzere birçok kaygı verici gelişme ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel çapta son derece olumsuz sonuçları olabilecek bu çatışmalı sürecin sonlandırılması için her türlü gayreti gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti.

Bölge ülkelerinin de barışı korumanın yanı sıra çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için çaba gösterip dünyaya bu yönde mesaj vermesi gerektiğini belirten Erdoğan, tepkileri artıran değil, azaltan adımların bir an önce atılmasının doğru olacağını dile getirdi.

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