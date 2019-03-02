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Erdoğan: Yatıyorlar kalkıyorlar Atatürk diyorlar, şu CHP'ye Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız?

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AKP Genel Başkanı Erdoğan, Rize mitingi sırasında çoğu şu an tutuklu bulunan HDP'li isimlerin PKK hakkında yaptığı açıklamaları izletti. Erdoğan, 'Ey Saadet Partisi sen kimlerle kol kolasın, rahmetli Erbakan kalksa bunlara ne der' diye sordu.
Erdoğan: Yatıyorlar kalkıyorlar Atatürk diyorlar, şu CHP'ye Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında bugün Rize'de miting düzenledi.

Burada şu anda çoğu tutuklu bulunan HDP'li isimlerin PKK hakkında yaptığı açıklamaları izleten Erdoğan, "Bay Kemal, sen kimlerle berabersin? Sözde İYİ Parti, sen kimlerle berabersin? Ey Saadet Partisi, sen kimlerle berabersin? Ya rahmetli Erbakan kalksa bunlara ne der?" ifadesini kullandı.

Erdoğan devamında CHP'nin "Atatürk'ün partisi" nitelemesiyle özdeşleştiğini belirterek şunları kaydetti: "Ah ah, ne hallere düştüler. Yatıyorlar kalkıyorlar Atatürk diyorlar. Ya sizin Atatürk ile ne ilginiz var? Şu CHP'ye Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız?"

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