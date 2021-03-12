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Erdoğan'dan dijital paralarla ilgili açıklama

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Erdoğan, pek çok alanda uygulamaya konulacak kararları tek tek açıkladı. Herkesin merakla beklediği bu açıklamalarda dikkat çeken bir ayrıntı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, son dönemde Türkiye'nin yakından ilgilendiği kripto paralarla ilgili sözü oldu.
Erdoğan'dan dijital paralarla ilgili açıklama

Erdoğan, pek çok alanda uygulamaya konulacak kararları tek tek açıkladı. Herkesin merakla beklediği bu açıklamalarda dikkat çeken bir ayrıntı da Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın, son dönemde Türkiye'nin yakından ilgilendiği kripto paralarla ilgili sözü oldu. Erdoğan, dijital para konusu için altyapı oluşturacak adımların atıldığını dile getirdi. 

 

Ekonomi reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan dijital paralara da değindi. Erdoğan, dijital para konusu için altyapı oluşturacak adımlar attıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital paralar için düzenlemelerden bahsederek; şunları söyledi:

“Teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımlar atıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca sermaye piyasaları tarafında da düzenlemeler olacağını, şirketlerin halka arz süreçlerini kolaylaştıracaklarını dile getirdi.Erdoğan dijital vergi uygulamasından da bahsetti. Cumhurbaşkanı, bununla alakalı olarak “Türkiye dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Dijital vergi asistanı sistemini devreye alıyoruz. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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