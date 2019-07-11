Erdoğan'dan referandum çağrısına yanıt: Boyacı küpü mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, yeni sistem tartışmalarının son bulması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin cumhuriyet tarihindeki en önemli yönetim reformunu baltalamak peşinde olanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Milletimizin 16 Nisan halk oylaması ile teslim ettiği emanete sahip çıkacağız. Demokrasiye, milli iradenin üstünlüğüne, milletin tercihine saygı duyan herkesin de artık yeni yönetim sistemi tartışmalarından uzak durması gerektiğine inanıyorum. Bu nasıl bir mantıktır, nasıl bir anlayıştır. Bir yönetim sistemi kuruyorsunuz, millet yüzde 52 ile 'Evet' diyor. Şimdi çıkıyorsun 'Bunu referanduma götürelim' diyorsun. Boyacı küpü mü bu? Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır. Alışkanlıkları hep bu. Tek adamcılık buysa bunu sizden öğrendik" dedi.

Erdoğan, "Akşam başka sabah başka şeyler söyleyenleri milletime şikâyet ediyorum. Hukuk yoluyla haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Bugün gerçekleştirilmekte olan genel kurulun milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hakkını aramak ve almak çok değerli görülmüştür. Hak-İş sadece emekçinin hakkını aramakla kalmamış, milletinin sorunları ile de ilgilenmiştir. Hak-İş hep yerli ve milli olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Hakkın ve hakikatin yanında olan Hak-İş'e şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"İşsizlik bir parça yükseldi"

"Biz bu milletin bağrından doğmuş kadrolarız" diyen Erdoğan, "Bu millete hizmet etmeyi ibadet sayan gönül erleriyiz, çünkü biz Türkiyeyiz. Emekçinin yanında yer almak öyle lafla olmaz. İBB Başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığımız döneminde bunun mücadelesini verdik. Milletimizi kandırmaya çalışmadık. Ülkemizi 2009 yılı hariç hep büyüttük. Zenginliğin tabanını genişlettik, ihracatımız her ay rekor kırarak artmaya devam ediyor. 170 milyar dolar. Yıl sonu itibari ile bunun üzerine çıkaracağız. En kısa zamanda bu rakamı 200 milyar dolara çıkaracağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, işsizlik ve borçlanmanın 'bir parça' yükseldiğinin farkında olduklarını söyledi. Erdoğan, "İşsizliği yeniden tek haneli rakama düşüreceğimize inanıyorum. Borçlanma oranımız bir parça artmış olsa da OECD ülkeleri arasında çok daha iyi yerde bulunuyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Milletimiz madem bu görevi bize vermiştir, gerekli adımlar atmak ve iradeyi ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bütün geçici işçiler için 4 ay görev uzadı. Merkez Bankası Başkanlığındaki yapılan görev değişikliği nedeniyle birilerinin yaklaşım doğru değil. Bedelini kim ödeyecek? Siyasetçi. Mutluluğu kim yaşayacak? Bankanın başındaki. Olmaz. Faiz denilen her türlü kötülüğün anası olan Para Politikaları Kurulu'ndaki kararlara uymayan arkadaşı hep faizciler savunuyor. Faiz politikasının nasıl şekillendiğini göreceksiniz. Faiz enflasyonun anasıdır. Gezi olayları ile birlikte faiz birden yükselmeye başlamış ve enflasyon da onunla beraber çift haneli rakamlara çıkmıştır. Türkiye'deki bazı faizciler bundan rahatsız olabilir. Kararlıyız. Gereken istişareleri yaptık, kararımızı aldık ve uyguladık. Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi politikalarına destek verecektir" ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sendikalardan istifa ettirenler için verdiği mücadeleyi desteklediğimi özellikle söylemek isterim. Hak, hukuk, adalet diyenlerin faşizm abidesi gibi geziyor. Hak-İş bu ideolojik sapkınlıklara karşı mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Belediyelerde yaşanan tehlike gidişin önünü hep birlikte mücadele ederek keseceğiz.

Siz kendi mecranızda, biz de kendi yetkilerimizle bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. 24 Haziran seçimlerinin ardından yemin ederek göreve başladık. Pek çok kritik sınamaya maruz kaldığını görüyoruz. Nice uluslararası krizle mücadele ettik.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde değerlendirmeye başladık. Meclis'e düşen görevleri, grubumuzda arkadaşlarımız ve külliyedeki ekibimizle çalışıyoruz. Baltalamak peşinde olanlara aradıkları fırsatı vereceğiz. Bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız.

Millet yüzde 52 ile evet diyor. Bunu referanduma götürelim diyorsunuz.Bunu nasıl bir anlayıştır. Tek adamcılık buysa bunu biz sizden öğrendik. İl başkanlarının vali olmasını biz bunlardan öğrendik. Hak, hukuk, adalet dersi vermeye çalışıyorlar. Önce o dersi siz alın.

Parti kademelerimiz, bürokratlarımız ve kanaat önderlerimizle istişarelere devam ediyoruz. Milletimizle irtibatımızın kesildiği gün bittiğimiz gün demektir.

Bizi buralara özümüze dönmemiz getirmiştir. Milletimizle olan gönül bağımızı güçlendirmek için çalışacağız. Kibre, dar kadroculuğu ve milletimizden kopmamıza sebep olan tüm hastalıklardan kurtulacağız. Ne sınırlarımıza yığılan terör örgütleri, riyakarlar hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaklar. Doğru adımlar atarsak çeyrek-yarım asır ileriye geçmemiz mümkündür.

İstikrar ve güvene en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman içinden geçtiğimiz dönemdir.

Ülkemizin seçim yorgunu olduğunu biliyoruz. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Birileri istediği için değil, milletimizin istediklerini karşılamak için değişimi sürdüreceğiz. Yeni 28 Şubatlara izin vermeyeceğiz. Sorgulamaya, derlenip toparlanmaya kendimizden başlayacağız"