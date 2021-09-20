Erhan Arıklı: “Bizi istifaya davet edenler şimdi özür dileyecekler mi?”

Arıklı, Teknecik Elektrik Santrali'nden alınan yakıt numunelerine ilişkin tahlil sonuçlarının limit altında çıkmasına işaret ederek, "Bizi istifaya davet edenler şimdi özür dileyecekler mi?” diye sordu.

İŞTE AÇIKLAMA;

BİZİ İSTİFAYA DAVET EDENLER ŞİMDİ BİZDEN ÖZÜR DİLEYECEKLER Mİ?

(Birazcık onur)

Günlerdir yaygara yaptılar. Para ile manşet satın alıp algı oluşturdular. Popülist politikacılara meze yaptılar.

Sonuç ortada.

En önemlisi ise Türkiye Cumhurriyetinin saygın bir resmi kuruluşu olan TPİC i kaçakçılıkla, zehirli yakıtı KKTC ye satmakla suçladılar.

Hatta ahlaksız iddialarını o kadar ileri götürdüler ki Lübnan'a sokulmayan yakıtı KKTC ye getirmekle itham ettiler.

Ne yazık ki, bu algı operasyonun oluşturduğu karanlıkta Akaryakıt ihalesini yaptılar.

Soru şu; Yapanın yanına kar mı kalacak. KIB-TEK soyulmaya devam mı edecek?

Kararı halk verecek.