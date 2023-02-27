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Erhan Arıklı: THY, Türkiye’de uyguladığı tüm kampanyaları KKTC’de de uygulayacak

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, THY’nin Türkiye’de uyguladığı tüm kampanyaların KKTC’de de uygulanacağını söyledi.
Erhan Arıklı: THY, Türkiye’de uyguladığı tüm kampanyaları KKTC’de de uygulayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu’nda Türk Hava Yolları'yla bilet fiyatlarının nasıl aşağıya indirileceği noktasında görüşmeler yaptıklarını ve birtakım iyileştirme yapıldığını söyledi.

THY’nin Türkiye’de uyguladığı tüm kampanyaların KKTC’de de uygulanacağını dile getiren Arıklı, Batum’un iç hatlara alındığını ve olumlu sonuçlar sağlandığını anlattı.

Bilet fiyatlarının yüksekliğinin farkında olduklarını dile getiren Arıklı, bilet başına 1420 TL vergi alındığını, bu konuda Maliye Bakanlığı’ndan ricada bulunduklarını ve bu kadar yüksek vergi aldıklarının farkında olmadıklarını kaydetti.

Maliye Bakanının kendilerine bilgi vereceğini dile getiren Arıklı, verginin 20 Euro’dan 25 Euro’ya çıktığını, bu konuda da araştırma yapacaklarını belirtti. T&T’nin aldığı 15 Euro’nun net olduğunu ve değişemeyeceğini dile getiren Arıklı, T&T’nin 15 Euro dışında bir ücret almadığını kaydetti.

Depremle ilgili hükümetin stratejik çalışmaları olduğunu dile getiren Arıklı, acil olarak okulların gözden geçirildiğini ve daha sonra da kamu binalarının gözden geçirileceğini ve eylem planı hazırlanacağını belirtti.

İmar planı konusunda kimseden bir şey kaçırıyor durumda olmadıklarını söyleyen Arıklı, komitede hep birlikte konuşarak orta yolun bulunmasının doğru olduğunu kaydetti.  

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