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"Erhürman, Cumhurbaşkanı adayı olursa ikinci tur olmaz ama halk onu bir dönem daha Başbakan istiyor"

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"Erhürman, Cumhurbaşkanı adayı olursa ikinci tur olmaz ama halk onu bir dönem daha Başbakan istiyor"
"Erhürman, Cumhurbaşkanı adayı olursa ikinci tur olmaz ama halk onu bir dönem daha Başbakan istiyor"

BRT’de katıldığı programda konuşan Hamzaoğulları, CTP’nin Cumhurbaşkanı Adayı belirleme sürecinden bahsederken, öncelikli hedefin Olağan Kurultay olduğunu söyledi.

Biray Hamzaoğulları, kurultay tarihini henüz belirlemediklerini, Eylül ya da Ekim Ayı’nda olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için yeni seçilecek parti meclisinin karar vereceğini belirten Hamzaoğulları, kurultayda Genel Başkanlık için tek aday öngördüklerini, Tufan Erhürman’a rakip beklemediklerini söyledi.

“Olağan Genel Kurulumuzu yapacağız ondan sonra da Cumhurbaşkanı Adayımızı açıklayıp yola devam edeceğiz. Kesin adayımız olacaktır” diyen Hamzaoğulları, “En güçlü aday Tufan Erhürman mı?” sorusuna, “ Buna halk karar verecek. Parti Meclisimiz karar verecek. Tufan Hoca’nın aday olma gibi bir niyeti var mı? Emin değilim. Halk Erhürman’ı bir kez daha Başbakan görmek arzusunda olduğu inancındayım. Halkın içinde dolaşırken bunu görüyorum” yanıtı verdi.

Biray Hamzaoğulları, “CTP’nin aday göstermeme gibi bir lüksü yok. İkinci tur olursa sol adaya destek veririz. Ama Tufan Erhürman aday olursa ikinci tur yoktur. Halk Tufan Erhürman’ı daha çok Başbakan görmek istiyor. Duruşu, halkı dinleyişi… Ben öyle görüyorum” diye ekledi.

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