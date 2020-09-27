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Erhürman, Cumhurbaşkanı adaylarına "TV’de tartışalım" çağrısı yaptı

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Gelin Cumhurbaşkanlığı vizyonumuzu, Kıbrıs sorununu, federasyonu birlikte tartışalım. İnsanlarımız da izlesin ve doğrusunu görsün” ifadelerini kullandı.
Erhürman, Cumhurbaşkanı adaylarına "TV’de tartışalım" çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyetçi Türk (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçimde yarışacak diğer adaylara TV’de tartışma çağrısı yaptı. Pandemi süreci nedeniyle farklı bir propaganda dönemi yaşandığını anımsatan Erhürman “Gelin hep beraber ekranlara çıkalım, tartışalım, seçmen de doğru kararını versin” dedi.

CTP lideri Tufan Erhürman, katıldığı programlardan birinde ‘Sizi her aradığımızda ulaşıyoruz, ama bazı adaylara ulaşmak ve onları ekranlara çıkarmak mümkün değil’ denilmesi üzerine adayların televizyonlarda birlikte tartışmasını önemli bir demokratik görev olarak gördüğünü söyledi.

Erhürman, “Ben her zaman hazırım. Buradan diğer aday arkadaşlara da çağrı yapıyorum. Gelin Cumhurbaşkanlığı vizyonumuzu, Kıbrıs sorununu, federasyonu birlikte tartışalım. Doğrusu budur” şeklinde konuştu.

Aylardır yeni bir Cumhurbaşkanlığı vizyonundan bahsettiğini, federasyonun tek gerçekçi çözüm şekli olduğunu anlattığını anımsatan Tufan Erhürman, “Mesela federasyon dışı seçenekler olduğunu iddia eden arkadaşlarımız bize bunun nasıl mümkün olacağını anlatsınlar” dedi.

“MÜZAKERE EDECEĞİMİZ ŞEKLİN ADI FEDERASYONDUR”

Erhürman şunları kaydetti:

“Federasyon dışındaki senaryoları ben gerçekçi bulmuyorum. Müzakere edecekseniz ve çözüme ulaşmak istiyorsanız, müzakere edeceğiniz şeklin adı federasyondur. Federasyonun da kendi içinde biçimleri vardır. Merkezi yanı güçlü federasyonlar, ya da kurucu devletleri güçlü federasyonlar vardır. Yıllarca Kıbrıs Türk tarafı masada, kanatları güçlü olan federasyonlar istedi. Kıbrıslı Rumlar ise merkezi yanı güçlü federasyon istediler. Son dönemde Sayın Anastasiadis aniden Türk tarafının on yıllardır savunduğu politikaya döner gibi yaptı. İlk ben çıktım ve dedim ki, ‘Bunu görüşmeye hazırım’. Bunları tartışalım. Bunlar dışında bir görüşü savunan varsa da, çıkıp bana anlatması gerekir nasıl yapacağını. Dinlemeye hazırım.

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı’nın sadece müzakere ofisi olmadığını, içeride ve dışarıda liderlik yapması gerektiğini söylüyorum. Buna itirazı olanlarla da ekranlarda tartışmak isterim.”

“BUNLAR NE YAPTIĞINI BİLMİYOR”

Pandemi süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erhürman, hükümetin hata üstüne hata yaptığını, halkın güvenini yitirdiğini ve kriz yönetiminin çöktüğünü söyledi.

Erhürman şöyle devam etti:

“Hükümet karantina kararını çok geç aldı. Enfeksiyon Üst Kurulu’nun söylediği gün karantina uygulansaydı, biz bugün yaşadıklarımızı yaşamayacaktık. Ekonomi, eğitim, çalışma yaşamı ve sağlık bu noktaya gelmeyecekti. Karantina kararı zamanında alınsaydı iç piyasa bir noktaya kadar dönecek, insanlar kazanacak, kazandıktan sonra maliyeye vergisini de ödeyebilecekti. Zamanında alınmayan kararlarla virüs yayıldı, iç piyasa çökertildi, birçok yer kapandı, insanlar gelirsiz kaldı. O yanlış yüzünden üniversiteler kaderine terk edildi. Hükümet öğrencilerin geleceği dönemi hesaplayamadı. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.”

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