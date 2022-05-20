Erhürman: Müdahalelerle şekillenen ‘koltuk kapmaca oyunu’ sırasında geçirilen zaman, çok pahalıya mal olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia eden
zihniyetin müdahalelerle şekillenen ‘koltuk kapmaca oyunu’ sırasında geçirdiği zamanın hem
demokratik, hem de ekonomik açıdan çok pahalıya mal olacağını vurguladı. Türkiye ile
ilişkilerin tarihin en kötü noktasında olduğunun altını çizen Tufan Erhürman, “Demokratik ve
ekonomik fukaralaşmaya yol açan sorunlar masada dururken biz, kimin bakan olduğunu mu
konuşacağız” diye sordu. TV2020’de Şen Candaş’ın konuğu olan CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman, gündemi değiştirmek amaçlı çok fazla manipülasyonun olduğuna da dikkat çekti.
ERHÜRMAN: GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK ÜZERE ÇOK FAZLA MANİPÜLASYON VAR
Güven oylamasının dünyanın hiçbir yerinde böyle ciddi bir sorun olmadığını kaydeden
Erhürman, parlamenter demokrasinin ulaştığı son safhada güven oylamasının törensel bir
şey olduğunu ifade etti. Seçimden itibaren 3 hükümet kurulduğu için artık güven oylamasının
da tartışma konusu haline geldiğini vurgulayan Erhürman, şu anki yapının normal bir yapı
olmadığının iktidar mensupları tarafından da bilindiğini ve söylendiğini kaydetti. Söz konusu
yapının müdahale mahsulü bir yapı olduğuna vurgu yapan Erhürman, bu durumun da
bilindiğini ifade etti. Gündemi değiştirmek üzere çok fazla manipülasyon olduğunu dile
getiren Erhürman, insanların, bu hükümetin meşru bir hükümet olmadığını çok net bir
şekilde gördüğünün altını çizdi.
“HALK TÜM YAŞANANLARI GÖRÜYOR”
“Anayasa’yı kim paspas ediyorsa, en çok Anayasa lafını o ediyor. İstikrara en büyük zararı kim
verdiyse, istikrar lafını en çok o kullanıyor. Halk bütün bunları görüyor” diyen Erhürman, söz
konusu zihniyetin ‘unutturma aygıtlarının’ olduğuna dikkat çekti. Meclis’i daha çok sokakla,
sokağı daha çok Meclis’le buluşturacaklarını yineleyen Erhürman, “Hükümete meşru değil
dedik; Meclis’in meşruiyetini kaybettiğini söylemedik. Bu meclis 4 ay önce halk tarafından
seçildi. Bu halkın iradesi meşruiyetini koruduğuna göre 50 milletvekili de koruyor. Bu
hükümet meşruiyetini korumuyor. Çünkü bu hükümetin dayanağı halk değildir” diye
konuştu. Bu kadar anomalinin yaşandığı noktada, elbette bu hükümetin meşru bir yapısının
olmadığına işaret eden Erhürman, “Biz Meclis’te de, sokakta da mücadeleye devam
edeceğiz” dedi.
“SOKAK YAŞANANLARI UNUTMAZ”
Geçtiğimiz gün yaptıkları eylemle ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, mesajın yerine
ulaştığını dile getirdi. Ülkede ‘unutturma aygıtları’ olduğunu yineleyen Erhürman, söz konusu
aygıtların, anormal olaylar yaşansa bile her şeyi normalmiş gibi konuşmaya devam ettiklerini
belirtti. Tepkilerin görünmez kılınmaya çalışılması çabasının devam ettiğini belirten
Erhürman, sokağın yaşananları unutmayacağını kaydetti. Erhürman, “Biz sokağa
hatırlatmazsak, unutturma aygıtları devreye girerler. Esas meseleleri halkın hafızasından
silmeye çalışırlar. Bizim eylemlerimiz durmayacak. Çok daha fazla çalışacağız ve bu
yaşananların unutturulmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Demokrasi konusunda en yetkili
merciin halk olduğuna dikkat çeken Erhürman, halkın net olarak her şeyi gördüğünü söyledi.
“BU ZİHNİYET NE ANAYASA NE DE HUKUK TANIYOR”
Bugüne dek bazı kesimlerin defalarca ‘Ülkeyi CTP PM mi yönetecek?’ diye laflar ettiğini
hatırlatan Erhürman, “Şimdi umarım herkes, parti içi demokrasinin ne işe yaradığını fark
etmiştir” dedi. Muhalefetin aylardır Anayasa’nın ihlal edildiğini vurguladığını söyleyen
Erhürman, bunun ilk kez yaşanmadığını da hatırlattı. Söz konusu zihniyetin ne Anayasa ne de
hukuk tanıdığını belirten Erhürman, halkın iradesinden daha yüksek bir iradenin olmadığının
altını çizdi. Seçimden önce memleketin uçurumun kıyısında olduğunu vurguladıklarını ifade
eden Erhürman, “Artık uçuruma yuvarlandık, aşağıya doğru gidiyoruz. Bir yere tutunmamız
gerekiyor. Unutturma aygıtları tutunamayalım diye çabalıyor” dedi.
“İLİŞKİLER TARİHİN EN KÖTÜ DÖNEMİNDE”
“Başbakan olsanız aynı müdahaleler olur muydu?” sorusunu yanıtlayan Erhürman, böyle bir
durumun söz konusu olamayacağını kaydetti. Erhürman, bu memleketin kendi ayakları
üzerinde durabileceğini belirtti. Karşılarındaki siyasi zihniyetin, ‘Türkiye bizi daha çok sever,
parayı bize yollar’ “vizyonu”ndan başka vizyonu olmadığının altını çizen Erhürman, “Para
gelmeyince de bakan/başbakan isimlerini değiştirmeye başlarlar” dedi. CTP’nin, tarihinin
hiçbir noktasında Türkiye ile ilişkilerin kötü olması gerektiğini söylemediğine dikkat çeken
Erhürman, ilişkilerin doğru zeminde iyi ilişkiler olması gerektiğini ancak ilişkilerin tarihin en
kötü döneminde olduğunu ifade etti. Sokağın yeni ‘ısınmaya’ başladığını söyleyen Erhürman,
“Herkes sokaktaki artışı görecek” dedi.
“BELEDİYELER TEMMUZ AYI İTİBARIYLA BATMA NOKTASINA GELEBİLİR”
Belediyelerin, 2020’nin devlet katkılarını almaya devam ettiğini kaydeden Erhürman, “Döviz
patladığı için giderleri de döviz üstünden katlanarak oluştu. Gelirleri ise TL üzerinden sabit
kaldı. Belediyeler artık maaş ödeme konusunda sıkıntı yaşar pozisyona düştü. Belediyeler
Temmuz ayı itibarıyla batma noktasına gelebilir ve bu, hükumetin belediyeleri batırdığı
anlamına gelecek” dedi. Söz konusu zihniyetin müdahalelerle şekillenen ‘koltuk kapmaca
oyunu’ sırasında geçirdiği zamanın demokratik ve ekonomik açıdan çok pahalıya mal
olacağını ifade eden Erhürman, “Demokratik ve ekonomik fukaralaşma önümüzde dururken
biz, kimin bakan olduğunu mu konuşacağız” diye sordu. Protokoller zemininin de kaydığını
dile getiren Erhürman, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planının önemine işaret etti.
Doğru zeminde iyi ilişkilere vurgu yapan Erhürman, Türkiye ile ilişkilerin tarihin en kötü
noktasında olduğuna dikkat çekti.
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