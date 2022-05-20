Erhürman: Müdahalelerle şekillenen ‘koltuk kapmaca oyunu’ sırasında geçirilen zaman, çok pahalıya mal olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia eden

zihniyetin müdahalelerle şekillenen ‘koltuk kapmaca oyunu’ sırasında geçirdiği zamanın hem

demokratik, hem de ekonomik açıdan çok pahalıya mal olacağını vurguladı. Türkiye ile

ilişkilerin tarihin en kötü noktasında olduğunun altını çizen Tufan Erhürman, “Demokratik ve

ekonomik fukaralaşmaya yol açan sorunlar masada dururken biz, kimin bakan olduğunu mu

konuşacağız” diye sordu. TV2020’de Şen Candaş’ın konuğu olan CTP Genel Başkanı Tufan

Erhürman, gündemi değiştirmek amaçlı çok fazla manipülasyonun olduğuna da dikkat çekti.



ERHÜRMAN: GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK ÜZERE ÇOK FAZLA MANİPÜLASYON VAR



Güven oylamasının dünyanın hiçbir yerinde böyle ciddi bir sorun olmadığını kaydeden

Erhürman, parlamenter demokrasinin ulaştığı son safhada güven oylamasının törensel bir

şey olduğunu ifade etti. Seçimden itibaren 3 hükümet kurulduğu için artık güven oylamasının

da tartışma konusu haline geldiğini vurgulayan Erhürman, şu anki yapının normal bir yapı

olmadığının iktidar mensupları tarafından da bilindiğini ve söylendiğini kaydetti. Söz konusu

yapının müdahale mahsulü bir yapı olduğuna vurgu yapan Erhürman, bu durumun da

bilindiğini ifade etti. Gündemi değiştirmek üzere çok fazla manipülasyon olduğunu dile

getiren Erhürman, insanların, bu hükümetin meşru bir hükümet olmadığını çok net bir

şekilde gördüğünün altını çizdi.



“HALK TÜM YAŞANANLARI GÖRÜYOR”



“Anayasa’yı kim paspas ediyorsa, en çok Anayasa lafını o ediyor. İstikrara en büyük zararı kim

verdiyse, istikrar lafını en çok o kullanıyor. Halk bütün bunları görüyor” diyen Erhürman, söz

konusu zihniyetin ‘unutturma aygıtlarının’ olduğuna dikkat çekti. Meclis’i daha çok sokakla,

sokağı daha çok Meclis’le buluşturacaklarını yineleyen Erhürman, “Hükümete meşru değil

dedik; Meclis’in meşruiyetini kaybettiğini söylemedik. Bu meclis 4 ay önce halk tarafından

seçildi. Bu halkın iradesi meşruiyetini koruduğuna göre 50 milletvekili de koruyor. Bu

hükümet meşruiyetini korumuyor. Çünkü bu hükümetin dayanağı halk değildir” diye

konuştu. Bu kadar anomalinin yaşandığı noktada, elbette bu hükümetin meşru bir yapısının

olmadığına işaret eden Erhürman, “Biz Meclis’te de, sokakta da mücadeleye devam

edeceğiz” dedi.



“SOKAK YAŞANANLARI UNUTMAZ”



Geçtiğimiz gün yaptıkları eylemle ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, mesajın yerine

ulaştığını dile getirdi. Ülkede ‘unutturma aygıtları’ olduğunu yineleyen Erhürman, söz konusu

aygıtların, anormal olaylar yaşansa bile her şeyi normalmiş gibi konuşmaya devam ettiklerini

belirtti. Tepkilerin görünmez kılınmaya çalışılması çabasının devam ettiğini belirten

Erhürman, sokağın yaşananları unutmayacağını kaydetti. Erhürman, “Biz sokağa

hatırlatmazsak, unutturma aygıtları devreye girerler. Esas meseleleri halkın hafızasından

silmeye çalışırlar. Bizim eylemlerimiz durmayacak. Çok daha fazla çalışacağız ve bu

yaşananların unutturulmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Demokrasi konusunda en yetkili

merciin halk olduğuna dikkat çeken Erhürman, halkın net olarak her şeyi gördüğünü söyledi.

“BU ZİHNİYET NE ANAYASA NE DE HUKUK TANIYOR”



Bugüne dek bazı kesimlerin defalarca ‘Ülkeyi CTP PM mi yönetecek?’ diye laflar ettiğini

hatırlatan Erhürman, “Şimdi umarım herkes, parti içi demokrasinin ne işe yaradığını fark

etmiştir” dedi. Muhalefetin aylardır Anayasa’nın ihlal edildiğini vurguladığını söyleyen

Erhürman, bunun ilk kez yaşanmadığını da hatırlattı. Söz konusu zihniyetin ne Anayasa ne de

hukuk tanıdığını belirten Erhürman, halkın iradesinden daha yüksek bir iradenin olmadığının

altını çizdi. Seçimden önce memleketin uçurumun kıyısında olduğunu vurguladıklarını ifade

eden Erhürman, “Artık uçuruma yuvarlandık, aşağıya doğru gidiyoruz. Bir yere tutunmamız

gerekiyor. Unutturma aygıtları tutunamayalım diye çabalıyor” dedi.



“İLİŞKİLER TARİHİN EN KÖTÜ DÖNEMİNDE”



“Başbakan olsanız aynı müdahaleler olur muydu?” sorusunu yanıtlayan Erhürman, böyle bir

durumun söz konusu olamayacağını kaydetti. Erhürman, bu memleketin kendi ayakları

üzerinde durabileceğini belirtti. Karşılarındaki siyasi zihniyetin, ‘Türkiye bizi daha çok sever,

parayı bize yollar’ “vizyonu”ndan başka vizyonu olmadığının altını çizen Erhürman, “Para

gelmeyince de bakan/başbakan isimlerini değiştirmeye başlarlar” dedi. CTP’nin, tarihinin

hiçbir noktasında Türkiye ile ilişkilerin kötü olması gerektiğini söylemediğine dikkat çeken

Erhürman, ilişkilerin doğru zeminde iyi ilişkiler olması gerektiğini ancak ilişkilerin tarihin en

kötü döneminde olduğunu ifade etti. Sokağın yeni ‘ısınmaya’ başladığını söyleyen Erhürman,

“Herkes sokaktaki artışı görecek” dedi.



“BELEDİYELER TEMMUZ AYI İTİBARIYLA BATMA NOKTASINA GELEBİLİR”



Belediyelerin, 2020’nin devlet katkılarını almaya devam ettiğini kaydeden Erhürman, “Döviz

patladığı için giderleri de döviz üstünden katlanarak oluştu. Gelirleri ise TL üzerinden sabit

kaldı. Belediyeler artık maaş ödeme konusunda sıkıntı yaşar pozisyona düştü. Belediyeler

Temmuz ayı itibarıyla batma noktasına gelebilir ve bu, hükumetin belediyeleri batırdığı

anlamına gelecek” dedi. Söz konusu zihniyetin müdahalelerle şekillenen ‘koltuk kapmaca

oyunu’ sırasında geçirdiği zamanın demokratik ve ekonomik açıdan çok pahalıya mal

olacağını ifade eden Erhürman, “Demokratik ve ekonomik fukaralaşma önümüzde dururken

biz, kimin bakan olduğunu mu konuşacağız” diye sordu. Protokoller zemininin de kaydığını

dile getiren Erhürman, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planının önemine işaret etti.

Doğru zeminde iyi ilişkilere vurgu yapan Erhürman, Türkiye ile ilişkilerin tarihin en kötü

noktasında olduğuna dikkat çekti.